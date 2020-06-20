В Житомире открыли платную камеру СИЗО: фото и цены
Правительство реализует в Украине экспериментальный проект по внедрению платных камер в СИЗО. Одну из таких открыли в Житомире 20 июня.
Министр юстиции Денис Малюська в фейсбуке опубликовал фото платной камеры с улучшенными условиями пребывания.
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О ценах
Цены на пребывание в платной камере СИЗО в Житомире:
- за 1 сутки - 610 гривен;
- за неделю - 2070 гривен;
- за месяц - 3940 гривен.
Как выглядят платные камеры в СИЗО в Житомире / Фото из фейсбука Дениса Малюськи
Министр также опубликовал фото стены в СИЗО, у которой когда-то происходили расстрелы людей.
"До 1938 года перед стеной проводились расстрелы. Следы от пуль, что убивали узников, хорошо видны и сейчас. Печальное место", – написал политик.
Стена расстрела в СИЗО Житомира / Фото с фейсбука Малюськи
В Украине открывают платные камеры в СИЗО: что об этом известно
- Кабмин поддержал введение платных камер в следственных изоляторах в качестве эксперимента и в отдельных СИЗО.
- Проект планируется завершить до 31 декабря 2021 года.
- Речь идет о следственных изоляторах, то есть местах, где содержатся люди, в отношении которых нет приговора суда.
- Цель проекта – убрать коррупцию и найти дополнительное финансирование для следственных изоляторов. То есть вместо взятки деньги за лучшую камеру будут идти официально в бюджетный спецфонд.
- Наличие платных камер не нарушает прав человека. По-прежнему функционируют бесплатные камеры, а их состояние улучшится за счет доходов, которые будут генерировать платные камеры.