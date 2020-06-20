Правительство реализует в Украине экспериментальный проект по внедрению платных камер в СИЗО. Одну из таких открыли в Житомире 20 июня.

Министр юстиции Денис Малюська в фейсбуке опубликовал фото платной камеры с улучшенными условиями пребывания.

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О ценах

Цены на пребывание в платной камере СИЗО в Житомире:

за 1 сутки - 610 гривен;

за неделю - 2070 гривен;

за месяц - 3940 гривен.

Как выглядят платные камеры в СИЗО в Житомире / Фото из фейсбука Дениса Малюськи

Министр также опубликовал фото стены в СИЗО, у которой когда-то происходили расстрелы людей.

"До 1938 года перед стеной проводились расстрелы. Следы от пуль, что убивали узников, хорошо видны и сейчас. Печальное место", – написал политик.



Стена расстрела в СИЗО Житомира / Фото с фейсбука Малюськи

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