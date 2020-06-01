Введение Минюстом платных камер в СИЗО спровоцировало волну споров: юристы убеждают в их незаконности. Те же, кто знает ситуацию глубже, говорят, что эти камеры не будут пользоваться популярностью среди обитателей СИЗО.

Почему подозреваемые обходят стороной платные камеры от Минюста, а выбирают другие, хотя и дороже, и сколько на самом деле стоит комфорт в СИЗО, – журналистка 24 канала узнавала у знатоков пенитенциарной системы.

Частная тюрьма от Пабло Эскобара

Начиная анализировать частные тюрьмы, сразу вспоминается опыт Колумбии. Где в 1991 году лидер наркокартеля Пабло Эскобар заключил соглашение с властями о том, что он сдается и его заключают, но не экстрадируют в США. Правда наркобарон построил себе тюрьму на собственный вкус. Где было не только футбольное поле, водопад, бар, но и бильярд и другие предметы роскоши.

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В Украине тоже заботятся о нормальных условиях пребывания в местах несвободы тех, кто совершил преступление или подозревается в таком. Сейчас в нескольких украинских СИЗО Министерство юстиции уже открыло несколько камер улучшенной комфортности. В то же время, министр юстиции Денис Малюська неоднократно заявлял, что будут делать частные СИЗО, а частные тюрьмы – нет.

Частные тюрьмы – это большой бизнес. И появляется такой бизнес, который заинтересован в том, чтобы людей в тюрьмах было больше. Они не заинтересованы в том, чтобы людей перевоспитывать, чтобы людей отправлять на волю, чтобы применять другие, более дешевые способы наказания,

– подчеркнул Денис Малюська.

Также он добавил, что его ведомство пойдет на приватизацию СИЗО. Как следствие, у нас действительно появятся частные следственные изоляторы, где содержат подозреваемых до вынесения судебного приговора.



Так выглядят платные камеры в СИЗО от Минюста / Фото пресс-службы министерства

Если говорить об идее введения комфортных условий в СИЗО, то стоит вспомнить о юридических или правовых ориентирах в этом вопросе.

По убеждению эксперта по уголовному праву, кандидата юридических наук, Григория Усатого, под идеями гуманности и добрыми намерениями, что подследственным должно быть комфортно находиться даже в условиях временного ограничения свободы, кроется большая проблема.

Недостатки этой идеи кроются в следующем:

во-первых, возникает большой вопрос о приоритетности подобных идей,

во-вторых, благодаря каким механизмам их будут реализовывать.

Если мы хотим улучшить условия пребывания подследственных в СИЗО, видимо, надо было начинать с другого. Этим мы могли бы лишь завершить данный процесс, – считает Усатый.

Стоимость "авторитетной" камеры

Официально озвученная цель создания таких камер – борьба с коррупцией и зарабатывание денег для ремонта других камер.

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Оценивая такую инициативу Минюста, бывший глава Государственной пенитенциарной службы Сергей Старенький говорит, если деньги на этих камерах и зарабатывать, то их будет настолько мало, что об этом не приходится и говорить.

Относительно вопроса – насколько они нужны для заключенных, то уже две недели эти камеры функционируют в Лукьяновском СИЗО, однако, по данным Сергея Старенького, там никто не сидит.

По моей информации расценки за пребывание в других камерах, которые были и их Минюст называл коррупционными, – выросли. Если раньше администрации платили 400-500 долларов за хорошую камеру, то теперь 600-700 в месяц,

– рассказывает Сергей Старенький.

Подозреваемые не желают переезжать в камеры улучшенной комфортности, поскольку там установлено видеонаблюдение. Собственно, министерство об этом всем сообщило и внимание к ним приковано. Как говорит Сергей Старенький, заключенным не нужно много внимания: для них чем меньше контроля, тем лучше. Поэтому инициатива борьбы с коррупцией, пока "вылилась" в то, что коррупционные расценки за нормальные камеры выросли. Таких камер в СИЗО примерно 30 и они существуют и функционируют в дальнейшем.

Относительно ремонта, сделанного в камерах, о которых говорят в Минюсте. Экс-глава пенитенциарной службы говорит, ему рассказывали, что камеры улучшенной комфортности – это камеры, обустроенные заключенными за свои средства. Просто там министерство купило кулер, коврик и еще что-то, но особо денег на их обустройство не вкладывало.



Министр юстиции оценил комфортность камер / Фото пресс-службы министерства

Есть еще один вопрос – получение платы с камер. Это коммерческий доход, а налоги кто будет платить? СИЗО не может, потому что они не являются субъектом предоставления гостиничных услуг. Это финансовая схема, но о ней можно будет говорить чуть позже, когда они получат этот доход,

– рассказывает Сергей Старенький.

Сомнительная законность новации

Правда, у многих правозащитников сразу возник вопрос – а не нарушает ли такое решение права людей.

"Подобные нововведения со стороны руководства Минюста напрямую противоречат статье 24 Конституции, которая предусматривает равные конституционные права и свободы граждан и их возможность быть равными перед законом", – говорит Григорий Усатый.

Соглашается с таким утверждением и Сергей Старенький. Он считает, что это прямое нарушение закона о предварительном заключении, где четко прописано – в Украине запрещается любая дискриминация по национальным, религиозным, половым признакам, в частности, по финансовому состоянию.

Что говорит Коснтитуция?В Основном законе написано: не может быть привилегий или ограничений по признакам расы, цвета кожи, политических, религиозных и других убеждений, пола, этнического и социального происхождения, имущественного состояния, местожительства, по языковым или другим признакам.

В данном случае наблюдается определенная дискриминация малообеспеченных подследственных. Опять же богатым – хорошие условия содержания, бедным – плохие.

Конечно, никто, кто хотя бы раз бывал в СИЗО, не будет спорить в необходимости изменений. Много раз международные эксперты и правозащитные организации говорили о ненадлежащих условиях содержания подозреваемых в СИЗО. В таких местах часто нечеловеческие условия содержания людей, однако стоит ли это делать – вопрос.

Больше украл – комфортнее сидишь?

Если мы не будем решать проблему и искать быстрые и эффектные, а не эффективные решения, то ситуация не улучшится.

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Ведь в Уголовном кодексе есть статья 191 – присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением, то есть речь идет о краже бюджетных средств. Выходит, чем больше таких средств чиновник украдет, тем выше у него шансы на пребывание в комфортных условиях в СИЗО.

Если вспомнить существенный уровень украинской коррупции, то здесь тоже не выдерживает никакой критики идея министра юстиции. Он говорит, что вводя платные камеры в следственных изоляторах, он не предлагает частные тюрьмы. Речь идет о частных камерах в СИЗО. По его мнению, такое решение будет способствовать минимизации коррупции, которая есть в пенитенциарной системе.

Однако, Георгий Усатый считает, что это миф. Когда мы говорим о коррупции, вводить частные тюрьмы нет смысла, иначе государство будет заинтересовано, чтобы было больше потенциальных клиентов для этих частных учреждений для получения с них средств. А в СИЗО вина человека еще не доказана и продолжается досудебное следствие, поэтому люди имеют право на человеческие условия пребывания в таких неприятных учреждениях.



В платной камере Киевского СИЗО есть и портрет Шевченко / Фото пресс-службы Минюста

Все так, но следуя логике министра это тоже может спровоцировать новый виток коррупционной составляющей. Потому что система досудебного расследования будет заинтересована в фабриковании дел и тому подобное. Чем больше людей будет находиться в СИЗО, тем больше наполнится госбюджет, так не является ли это коррупционной составляющей? По мнению Усатого, – это прямой шаг к коррупции.

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Еще один вопрос – каким образом осуществляется определение платы за пребывание в таких следственных изоляторах. Сегодня, в рамках пилотного проекта Минюста, в него входят Черниговское, Львовское, Лукьяновское СИЗО в столице. Однако стоимость пребывания в платных камерах существенно отличается. Если в Чернигове эта плата составляет 500 гривен в сутки, то в Лукьяновке уже 2 тысячи. Какими стандартами пользовались те, кто определял стоимость пребывания в такой камере. Или считая стоимость учитывали, что Киев – это туристически привлекательное место?

Хотелось бы увидеть нормативно-правовую базу под эти вопросы, чтобы потом можно было или критиковать эту идею, или поддержать. Пока мы видим пиар-кампанию отдельно взятого министра,

– говорит Григорий Усатый.

Кроме того, министр сравнивает камеры в СИЗО с номерами в гостиницах. Стоит напомнить – в отель человек приезжает по собственной воле, а "отдых" в СИЗО никто в здравом уме себе не заказывает. Когда туда отправляют человека, это происходит принудительно. Распределять арестованных на тех, кто может купить лучшие условия и тех, кто не может – по сути прямая заявка на нарушение равенства всех людей перед законом, в частности Конституцией.