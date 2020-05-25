В Черниговской тюрьме появились платные VIP-камеры: известна стоимость
В Черниговском следственном изоляторе появились камеры с улучшенными бытовыми условиями. Стоимость такой услуги составляет 500 гривен за сутки.
За неделю пребывания в VIP-камере нужно заплатить 1600 гривен, а за месяц – 3500 гривен. Об этом заявила заместитель министра юстиции Елена Высоцкая, информирует пресс-служба министерства.
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За дополнительную оплату заключенные получат камеры с увеличенной нормой площади на одного заключенного, с отгороженным санузловой зоной и минимальным набором необходимых бытовых условий.
Деньги будут начисляться в специальный фонд следственного изолятора, который будут использовать для улучшения условий в обычных камерах, в том числе на текущие ремонты помещений, замену сантехники, электрики и тому подобное.
По словам Высоцкой, открытие платных камер ожидается также в СИЗО Харькова и Одессы.
Платные камеры: что известно
- 22 апреля Кабинет Министров Украины поддержал введение платных камер в следственных изоляторах. Это означает, что заключенный на добровольной основе может за определенную плату получить улучшенные бытовые условия питания.
- Средства будут направлять в специальный фонд и в дальнейшем использовать для проведения текущих и капитальных ремонтов помещений следственных изоляторов.
- Этот экспериментальный проект планируют завершить до 31 декабря 2021 года.
В каких городах уже есть платные камеры
- Первые 4 VIP-камеры появились в Лукьяновском СИЗО в Киеве. Цена на улучшенные условия за сутки составляет 2 тысячи гривен, за неделю – 8 тысяч гривен, а за месяц – 12 тысяч гривен.
- Такие камеры также есть в Львовском СИЗО, однако цены там меньше – 1 тысяча гривен за сутки, 3,5 тысячи гривен за неделю, 4 тысячи гривен за месяц.