Техно Lifestyle Здоровье Спорт Дом Агро Дизайн Инвестиции Недвижимость Вкусно Покер Auto Красота Семья Учеба Likar Афиша
more
ИЗНАСИЛОВАНИЕ В КАГАРЛИКЕ СМЕРТЬ ВАЛЕРИЯ ДАВИДЕНКО КОРОНАВИРУС COVID-19
Прямая трансляция на
Последние выпуски
ИЗНАСИЛОВАНИЕ В КАГАРЛИКЕ СМЕРТЬ ВАЛЕРИЯ ДАВИДЕНКО КОРОНАВИРУС COVID-19

В Черниговской тюрьме появились платные VIP-камеры: известна стоимость

- Читати новину українською
VIP-камера у Київськоу СІЗО
VIP-камера у Київськоу СІЗО / Фото з фейсбук-сторінки Дениса Малюськи

В Черниговском следственном изоляторе появились камеры с улучшенными бытовыми условиями. Стоимость такой услуги составляет 500 гривен за сутки.

За неделю пребывания в VIP-камере нужно заплатить 1600 гривен, а за месяц – 3500 гривен. Об этом заявила заместитель министра юстиции Елена Высоцкая, информирует пресс-служба министерства.

К слову Как будут реформировать тюрьмы в Украине: детали от главы Минюста Малюськи

За дополнительную оплату заключенные получат камеры с увеличенной нормой площади на одного заключенного, с отгороженным санузловой зоной и минимальным набором необходимых бытовых условий.

Деньги будут начисляться в специальный фонд следственного изолятора, который будут использовать для улучшения условий в обычных камерах, в том числе на текущие ремонты помещений, замену сантехники, электрики и тому подобное.

По словам Высоцкой, открытие платных камер ожидается также в СИЗО Харькова и Одессы.

Платные камеры: что известно

  • 22 апреля Кабинет Министров Украины поддержал введение платных камер в следственных изоляторах. Это означает, что заключенный на добровольной основе может за определенную плату получить улучшенные бытовые условия питания.
  • Средства будут направлять в специальный фонд и в дальнейшем использовать для проведения текущих и капитальных ремонтов помещений следственных изоляторов.
  • Этот экспериментальный проект планируют завершить до 31 декабря 2021 года.

В каких городах уже есть платные камеры

  • Первые 4 VIP-камеры появились в Лукьяновском СИЗО в Киеве. Цена на улучшенные условия за сутки составляет 2 тысячи гривен, за неделю – 8 тысяч гривен, а за месяц – 12 тысяч гривен.
  • Такие камеры также есть в Львовском СИЗО, однако цены там меньше – 1 тысяча гривен за сутки, 3,5 тысячи гривен за неделю, 4 тысячи гривен за месяц.
Автор: Юлия Гилей
Теги: Новости Украины Министерство юстиции Денис Малюська Новости Черновцов СІЗО
Комментарии
powered by lun.ua
Предложения партнеров
Комментарии
Главные новости
Последние Новости
Больше новостей
Публикации
"Универсальный солдат": 40 лет на страже урожая
сегодня , 17:40 "Универсальный солдат": 40 лет на страже урожая
Андрей Богдан зарится на Киев: запасайтесь попкорном
сегодня , 17:11 Андрей Богдан зарится на Киев: запасайтесь попкорном
Юрій Бутусов
Обновленный модельный ряд классических электрокаминов Symphony: что нового
20 мая , 15:41 Обновленный модельный ряд классических электрокаминов Symphony: что нового
Марта Пономаренко