В Черниговской тюрьме появились платные VIP-камеры: известна стоимость

В Черниговском следственном изоляторе появились камеры с улучшенными бытовыми условиями. Стоимость такой услуги составляет 500 гривен за сутки.

За неделю пребывания в VIP-камере нужно заплатить 1600 гривен, а за месяц – 3500 гривен. Об этом заявила заместитель министра юстиции Елена Высоцкая, информирует пресс-служба министерства.

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За дополнительную оплату заключенные получат камеры с увеличенной нормой площади на одного заключенного, с отгороженным санузловой зоной и минимальным набором необходимых бытовых условий.

Деньги будут начисляться в специальный фонд следственного изолятора, который будут использовать для улучшения условий в обычных камерах, в том числе на текущие ремонты помещений, замену сантехники, электрики и тому подобное.

По словам Высоцкой, открытие платных камер ожидается также в СИЗО Харькова и Одессы.

Платные камеры: что известно

22 апреля Кабинет Министров Украины поддержал введение платных камер в следственных изоляторах. Это означает, что заключенный на добровольной основе может за определенную плату получить улучшенные бытовые условия питания.

Средства будут направлять в специальный фонд и в дальнейшем использовать для проведения текущих и капитальных ремонтов помещений следственных изоляторов.

Этот экспериментальный проект планируют завершить до 31 декабря 2021 года.

В каких городах уже есть платные камеры