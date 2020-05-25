У Чернігівській в'язниці з'явились платні VIP-камери: відома вартість

У Чернігівському слідчому ізоляторі з'явились камери з поліпшеними побутовими умовами. Вартість такої послуги становить 500 гривень за добу.

За тиждень перебування у VIP-камері потрібно заплатити 1600 гривень, а за місяць – 3500 гривень. Про це заявила заступниця міністра юстиції Олена Висоцька, інформує пресслужба міністерства.

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За додаткову оплату ув'язнені отримають камери із збільшеною нормою площі на одного ув'язненого, із відгородженою санвузловою зоною та мінімальним набором необхідних побутових умов.

Гроші будуть нараховуватись до спеціального фонду слідчого ізолятора, який використовуватимуть для поліпшення умов у звичайних камерах, зокрема на поточні ремонти приміщень, заміна сантехніки, електрики тощо.

За словами Висоцької, відкриття платних камер очікується також у СІЗО Харкова й Одеси.

Платні камери: що відомо

22 квітня Кабінет Міністрів України підтримав запровадження платних камер у слідчих ізоляторах. Це означає, що ув'язнений на добровільній основі може за певну плату отримати поліпшені побутові та умови харчування.

Кошти будуть спрямовувати до спеціального фонду та надалі використовувати для проведення поточних і капітальних ремонтів приміщень слідчих ізоляторів.

Цей експериментальний проєкт планують завершити до 31 грудня 2021 року.

В яких містах вже є платні камери