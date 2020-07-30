Активисты и общественные организации повторно обратились в Минюст с требованием запретить в Украине деятельность партий "Шария" и "Оппозиционная платформа – За жизнь". Кроме того, для пророссийских политиков активисты приобрели сертификаты на платные камеры в СИЗО Киева.

Существуют все законодательные основания запретить эти партии, "поскольку их деятельность угрожает территориальной целостности и суверенитета Украины". Такое заявление активисты сделали на пресс-конференции, сообщает УНИАН.

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Что говорят активисты

Правозащитница Ольга Касьян отметила, что обе политические силы никак не отождествляют себя с Украиной.

Кроме того, ОПЗЖ как парламентская партия продуцирует антиукраинские законопроекты.

В частности – относительно приравнивания статуса погибших и избитых майдановцев с "беркутом" и другими правоохранителями, которые "били и убивали участников Революции Достоинства".

Также в ОПЗЖ хотят уравнять в правах пенсионеров со свободных территорий Украины и из оккупированных.

Для каких именно политиков приобрели сертификаты

В целом активисты приобрели 4 сертификата на платные камеры в следственном изоляторе Киева. Активисты говорят, эти сертификаты предназначены для Юрия Бойко, Виктора Медведчука, Вадима Рабиновича и Анатолия Шария.

Господин Бойко, господин Медведчук, господин Рабинович и господин Шарий, вас ждут комфортные удобные следственные изоляторы Киева, где вы будете полностью защищены от коронавирусной болезни,

– сказал представитель Движения ветеранов Украины Антон Колумбет.

Что говорят в Минюсте

В Минюсте сообщили, заявление о запрете ОПЗЖ и "Партии Шария" будет рассмотрено Общественным советом на следующей неделе. После обратятся в Министерство юстиции и другие государственные органы с требованием отменить регистрацию этих двух политических сил.

Что известно о платных камерах в СИЗО

Кабмин 8 мая ввел экспериментальный проект, согласно которому задержанные смогут за деньги улучшить условия своего пребывания под стражей в следственном изоляторе.

Стоимость размещения в Киевском СИЗО зависит от срока, за который осуществляется оплата: 2 тысячи гривен в сутки, 8 тысяч в неделю и 12 тысяч в месяц.