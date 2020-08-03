Кум російського президента Путіна та депутат українського парламенту від "Опозиційної платформи – За життя" Віктор Медведчук та його дружина Оксана Марченко дійсно у неділю, 2 серпня, в'їхали до окупованого Криму.

Як пишуть у "Крим.Реалії", прессекретар Віктора Медведчука Олег Бабанін підтвердив виданню, що депутат із дружиною заїхали на окупований Росією півострів.

Раніше Про те, що Медведчук разом із дружиною поїхав в окупований Крим повідомили низка ЗМІ

Віктор Медведчук перебуває у відпустці як народний депутат і відпочиває з сім'єю в Криму,

– сказав Бабанін.

Від детальнішого пояснення та будь-яких інших коментарів прессекретар відмовився.

Коротко про зв'язок Криму та родини Медведчука – Марченко

За інформацією, наявною у відкритому доступі, Медведчук та Марченко мають у Криму бізнес, заснований вже після анексії півострова Росією. Наприклад, ТОВ "Таврія-інвест" і ТОВ "Фірма Укрснаб", у селищі Гаспра записані на дружину Медведчука – Оксану Марченко.

Оксана Марченко має ще й земельну ділянку під Ялтою у понад 5000 квадратних метрів та будинок. ЗМІ показували розкішну резиденцію Медведчуків біля Сімеїза. Вона стала відомою після того, як там зустрічали з шампанським Володимира Путіна у 2012 році. У "Дзеркалі тижня" писали, що резиденцію зробили на місці протитуберкульозного санаторію імені Баранова.

У 2018 році Медведчук в інтерв'ю російському телеканалу "ТВ Центр" говорив, що їздив та має їздити намір і надалі на відпочинок в анексований Крим.

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7 серпня, додамо, у Віктора Медведчука – день народження. Виповниться йому 66 років. Вочевидь, святкувати політик зібрався саме на окупованому Росією українському півострові.