В сети опубликовали видео скандала. Работник ФСБ угрожал рыбакам якобы за-за незаконного вылова рыбы.

Кстати Крымское ноу-хау и "минус" в кармане: людям приходится покупать воду в автоматах и магазинах

Угрозы от ФСБ

Российский правоохранитель сказал рыбакам, что они якобы скрываются с места правонарушения, не выполняя законных требований "сотрудников органов безопасности".

Рыбаки были шокированы и возмущены. Они не понимали, что сделали не так.

Что я сделал? Я просто зашел с удочкой... Я зашел на пирс, а мне пистолетом угрожают какие-то люди... Он же не напал ни на кого, ничего не сделал,

– кричали рыбаки

Кроме того, они просили правоохранителя убрать оружие. Затем мужчина с пистолетом объяснил, что рыбу нельзя ловить даже на удочку.

Обратите внимание! В августе 2020 года в Крыму в поселке Форос охранник санатория с кнутом прогонял отдыхающих с пляжа. Кроме того, мужчина выбивал из рук посетителей телефоны.

Угрозы от ФСБ рыбакам, смотрите видео: