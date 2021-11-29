Про це в одному з ефірів російських телеканалів сказав Гендиректор окупаційного підприємства "Вода Криму" Максим Новак.
Важливо Верещук запевнила, що Україна не подаватиме воду до окупованого Криму
За його словами, загалом у Криму втрати води становлять понад 50%. А в окремих регіонах ситуація наступна:
- Феодосія – приблизно 30%,
- а у Ленінському районі – на 70%.
Скільки води не підіймай з землі, якщо в тебе діряві мережі, ти її втратиш і проблеми не вирішиш. Ці дві складові мають йти паралельно,
– сказав Новак.
Він назвав своїм головним завданням протягом трьох років знизити відсоток втрат із 50% хоча б до 20%.
Яка ситуація з водою в Криму
- Україна після окупації Росією Криму 2014 року припинила подачу прісної води з Дніпра до півострова, хоча до того Північно-Кримський канал забезпечував до 85% потреб Криму у прісній воді. Також материкова Україна припинила транспортне сполучення з окупованим півостровом.
- У 2020 році ситуація з водою у Криму стала критичною. Цьому сприяли рідкісні опади та малосніжна зима.
- Крим дедалі більше відчуває брак питної води. До прикладу, влітку у містах півострова воду подавали за графіком. Російська влада шукає шляхи забезпечення кримчан прісною водою.
- Так званий глава окупованого Росією Криму Сергій Аксьонов заявив про великі запаси прісної води під дном Азовського моря і вирішили бурити дно.