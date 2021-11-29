Про це в одному з ефірів російських телеканалів сказав Гендиректор окупаційного підприємства "Вода Криму" Максим Новак.

Важливо Верещук запевнила, що Україна не подаватиме воду до окупованого Криму

За його словами, загалом у Криму втрати води становлять понад 50%. А в окремих регіонах ситуація наступна:

Феодосія – приблизно 30%,

а у Ленінському районі – на 70%.

Скільки води не підіймай з землі, якщо в тебе діряві мережі, ти її втратиш і проблеми не вирішиш. Ці дві складові мають йти паралельно,

– сказав Новак.

Він назвав своїм головним завданням протягом трьох років знизити відсоток втрат із 50% хоча б до 20%.

Яка ситуація з водою в Криму

Україна після окупації Росією Криму 2014 року припинила подачу прісної води з Дніпра до півострова, хоча до того Північно-Кримський канал забезпечував до 85% потреб Криму у прісній воді. Також материкова Україна припинила транспортне сполучення з окупованим півостровом.

У 2020 році ситуація з водою у Криму стала критичною. Цьому сприяли рідкісні опади та малосніжна зима.

Крим дедалі більше відчуває брак питної води. До прикладу, влітку у містах півострова воду подавали за графіком. Російська влада шукає шляхи забезпечення кримчан прісною водою.

Так званий глава окупованого Росією Криму Сергій Аксьонов заявив про великі запаси прісної води під дном Азовського моря і вирішили бурити дно.

Зверніть увагу! Україна постачатиме воду на півострів, проте виключно після його деокупації.