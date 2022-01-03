Прорыв произошел в районе Золотого. В Луганской ОГА говорят, что прекращение воды – временное.

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На участке будут проводить ремонтные работы

Из-за порыва на магистральном водопроводе в районе населенного пункта Золотое временно прекращена подача воды на неподконтрольную территорию Луганской области,

– говорится в сообщении Луганской ОГА.

Об аварии сообщил Совместный центр по контролю и координации. В СЦКК отметили договоренность соблюдать режим тишины во время ремонтных работ. Чинить сеть уже начали, как ожидается, ремонт завершат 5 января.

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Ранее оккупанты заявили, что одной из проблем с водоснабжением являются дырявые трубы. Потеря воды из-за этого составляет 50%.

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Текст публикации Луганской ОГА:

В связи с аварией на Попаснянском водоканале временно прекращена подача воды на неподконтрольную территорию

Из-за порыва на магистральном водопроводе Ду 1200 мм ЗФС3 – ЗФС-4 в районе населенного пункта Золотое временно прекращена подача воды на неподконтрольную территорию Луганской области.

СЦКК сообщил о договоренности касательно соблюдения режима тишины во время проведения ремонтных работ.

Отметим, в настоящее время работы по возобновлению водоснабжения начаты. По оценкам специалистов, дата завершения работ – 5 января.