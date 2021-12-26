И наконец хозяйственный суд принял сторону государства. Подробности ситуации сообщили в областной прокуратуре.

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Карачуновское водохранилище вернут государству

Хозяйственный суд в Днепропетровской области принял решение по иску Специализированной экологической прокуратуры Днепропетровской областной прокуратуры. А именно:

  • Запретил обществу с ограниченной ответственностью использовать водохранилище для разведения и отлова рыбы.
  • И приказал вернуть его в собственность государства (заметим, водохранилище оценивается в 407 миллионов гривен).

Прокуроры доказали суду, что:

  • Водоем (Карачуновское водохранилище) вместе с каналом Днепр – Кривой Рог являются крупнейшими источниками поставки питьевой воды в Кривой Рог.
  • Поэтому использовать его для хозяйственной деятельности просто нельзя.

Водохранилище
Водохранилище вернут государству / Фото прокуратуры

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