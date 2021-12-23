В настоящее время безопасность в водоснабжении обеспечивают более безопасным химическим веществом. Об этом 23 декабря рассказал в соцсетях мэр Львова Андрей Садовый.

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Какое вещество используют коммунальщики

Хотя в дома львовян попадает вода без хлора, она до сих пор полностью безопасна. По словам мэра, очистку производят гипохлоритом натрия, то есть солью.

На данный момент уже идут финальные приготовления на последней помповой станции, которая снабжает Львов водой. Поэтому хлорирования в дальнейшем больше не будет.

Планы мэрии на этом не останавливаются

Также Андрей Садовый рассказал, что в следующем году начнется строительство новой резервной станции электролиза в Винниках. Это дополнительная система защиты, которая поможет в обеззараживании и изготовлении гипохлорита из соли. Также хотят устранить достаточно серьезную проблему.

Часто после проведения ургентных ремонтных работ вытекающая из кранов вода может иметь неестественный цвет. Все дело в железе, которое попадает в устаревшую сеть. Обновление городской сети – наша следующая задача,

– сказал мэр Львова.

Он добавил, что это достаточно дорогостоящие работы. Однако, несмотря на высокую стоимость, в мэрии считают, что это необходимо.

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Читайте полный текст поста Андрея Садового:

Продолжаются финальные приготовления на последней насосной станции, которая снабжает Львов водой. Но уже сейчас мы можем сказать, что мы на 100% отказались от хлорирования воды.

Вся вода, которая попадает в дома, очищается гипохлоритом натрия, проще говоря – солью.

В планах на следующий год – строительство резервной станции электролиза в Винниках. Это дополнительная система защиты для обеззараживания и изготовления гипохлорита из соли.

Часто после проведения ургентных ремонтных работ вытекающая из кранов вода может иметь неестественный цвет. Все дело в железе, которое попадает в устаревшую сеть. Обновление городской сети – наша следующая задача. Это очень дорогостоящие работы, но они необходимы и крайне важны!