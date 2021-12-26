І зрештою господарський суд став на бік держави. Подробиці ситуації повідомили в обласній прокуратурі.

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Карачунівське водосховище повернуть державі

Господарський суд у Дніпропетровській області ухвалив рішення за позовом Спеціалізованої екологічної прокуратури Дніпропетровської обласної прокуратури. А саме:

  • Заборонив товариству з обмеженою відповідальністю використовувати водосховище для розведення й вилову риби.
  • І наказав повернути його у власність держави (зауважимо, водосховище оцінюють у 407 мільйонів гривень).

Прокурори довели суду, що:

  • Водойма (Карачунівське водосховище) разом із каналом Дніпро – Кривий Ріг є найбільшими джерелами постачання питної води у Кривий Ріг.
  • А тому використовувати його для господарської діяльності просто не можна.

Вадосховище
Водосховище повернуть державі / Фото прокуратури

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