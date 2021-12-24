Факт витоку технічної води зафіксувала Державна екологічна інспекція України. Її фахівці оперативно відреагували на інцидент.

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Співробітники Держекоінспекції провели обстеження та моніторинг ситуації. Вони виявили витік значної кількості забрудненої технічної води на прилеглу земельну ділянку сільськогосподарського призначення.

Відбувся витік технічної води обсягом приблизно 80 тисяч кубічних метрів. Вода потрапила в місткість №1, №2, а також у трубопровід,

– мовиться у повідомленні.

Інспектори взяли проби ґрунтів для лабораторного дослідження. У разі підтвердження факту забруднення земель, ДЕІ підрахує збитки. Зараз встановлюються обставини та причини аварійної ситуації. Відповідальних осіб обіцяють притягнути до адміністративної відповідальності.

Позиція підприємства

Як розповіли у пресслужбі "Арселорміттал Кривий Ріг" витік стався 24 грудня о 03:20. Чаша хвостосховища не була переповнена. Акумулююча місткість біля підніжжя об'єкта перешкодила подальшому витоку води.

"Арселорміттал Кривий Ріг" усуває наслідки інциденту. Небезпеки для людей, навколишнього середовища та прилеглих територій немає,

– мовиться у повідомленні.

Для повного розслідування причин події на підприємство приїдуть представники двох генеральних проєктувальників будівництва цього хвостосховища. Також на місці події працюють Державна служба України з питань праці та Державна екологічна інспекція.

Повний текст публікації Держекоінспекції:

В результаті руйнування дамби відбувся витік технічної води об'ємом приблизно 80 тисяч кубічних метрів. Вода потрапила в регулюючу місткість №1, №2, а також до трубопроводу.

Фахівці Держекоінспекції одразу після аварії відреагували та прибули на підприємство для обстеження та моніторингу ситуації. Так, під час огляду місця надзвичайної ситуації ДЕІ виявила витік значної кількості забрудненої технічної води на прилеглу земельну ділянку. Категорія земель – для сільськогосподарського призначення.