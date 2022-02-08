Журналіст прокоментував військову ситуацію та дислокацію російських військ поблизу кордонів з Україною за фото та відео наземної та космічної зйомки станом на 8 лютого.

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Росія поки не відводить війська від України

Бутусов наголосив, що відведення російських військ на бази не відбувається.

Поблизу кордонів з Україною, як і раніше, розгорнуті наземні сили зі складу 12 оперативних об'єднань збройних сил Росії,

– зазначив він.

Загалом там перебувають до 50 батальйонних тактичних груп противника. Бутусов зазначив, що таке розгортання вздовж усього кордону з Україною є реальною загрозою.

Однак підкріплення позицій також немає

Водночас журналіст зауважив, що Росія й не перекидає жодних значних нових сил протягом останнього тижня.

За тиждень помітили лише 2 нові батальйонні тактичні групи в Білорусі, на інших напрямках нові частини не зафіксували,

– уточнив він.

Крім того, Москва не підводить свої війська безпосередньо до українського кордону. Це означає, що у випадку отримання наказу про вторгнення російським наземним силам потрібен буде час для початку атаки.

"У нас буде щонайменше 7 – 10 діб для реагування до того моменту, як росіяни будуть готові наступати через кордон", – заявив Бутусов.

Свідчень підготовки штурму Києва немає

Журналіст також звернув увагу, що поки немає жодних ознак підготовки "бліцкригу", "штурму Києва".

Кількість російських військ, які простягаються вздовж усього кордону не забезпечує створення ударних угруповань для глибокого наступу. "Для цього необхідна концентрація військ та зосередження на певних ділянках поблизу кордону", – розповів він.

Загроза російського наступу є реальною, але вона не може бути непомітною.

Загострення може відбутися на Донбасі

Бутусов також додав, що поки що наказу атакувати у росіян немає, хоча вони й готуються до такого сценарію.

Водночас журналіст припустив, що відкрита демонстрація наявності російських військ вздовж українського кордону може бути прикриттям для завдання ударів на найвигіднішому для Путіна напрямку – на Донбасі.

Можливе вторгнення Росії в Україні: коротко

США та інші країни Заходу вже кілька місяців попереджають, що Росія може піти на нове масштабне вторгнення в Україну.

Його не вважають невідворотним, однак російські війська біля українських кордонів, в окупованому Криму, і навіть у Білорусі викликають занепокоєння.

В Україні концентрацію військ держави-агресорки вважають недостатньою для наступу на Україну. Уряд та президент закликають людей не панікувати, а Захід – не перебільшувати загрозу.

У Міноборони запевняють, що українською армією керують справжні бойові командири, в озброєнні країна за останні роки здійснили справжній прорив. Тому Україна готова до можливої атаки Росії.

Водночас Захід вже підготував щодо Росії жорсткі санкції. Їх введуть у випадку подальшої агресії Москви щодо України.

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Уривок з допису Юрія Бутусова:

Військова ситуація та дислокація російських військ поблизу кордонів з Україною за даними фото та відео наземної та космічної зйомки станом на 8 лютого.

Відведення російських військ на бази не відбувається. Поблизу кордонів з Україною, як і раніше, розгорнуті наземні сили зі складу 12 оперативних об'єднань ЗС РФ: 29-ї, 35-ї, 36-ї, 20-ї, 41-ї, 6-ї, 58-ї, 49-ї загальновійськової армії, 1-ї танкової армії, армійських корпусів Чорноморського та Північного флотів, Повітряно-десантних військ. Чисельність наземних сил супротивника – до 50 батальйонних тактичних груп. Безперечно, це розгортання на всьому кордоні з Україною є для нас реальною загрозою.

Росія не перекидає жодних значних нових сил за останній тиждень. За тиждень відзначено лише 2 нові батальйонні тактичні групи в Білорусі, на інших напрямках нові частини не зафіксували. Війська не підводяться безпосередньо до кордонів України. Це означає, що в разі отримання наказу про вторгнення російським наземним силам потрібен час для висування на рубежі атаки, і це буде швидко виявлено нашою розвідкою та розвідкою НАТО. У нас буде щонайменше 7 – 10 діб для реагування до того моменту, як росіяни будуть готові наступати через кордон.