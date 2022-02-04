На цьому наголосила Крістіна Квін, тимчасова повірена у справах США в Україні. Cвою думку вона висловила у програмі "Свобода слова Савіка Шустера".
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У США не знають, що задумав Путін
Як зазначила дипломатка, якби Росія хотіла вдатися до певних дій, то зробила б це у будь-яку мить з огляду на величезну кількість сил, які вони стягнула упродовж останнього часу до кордону з Україною. "Але, звісно, нам невідомі плани російського президента", – підкреслила вона.
Можливо, вони неминучі, можливо – трохи віддалені чи це просто погрози. Тож поки ми не знаємо, що задумав Путін. Треба чекати і дивитися,
– додала Квін.
"Неминучість" та плутанина з перекладом
Напередодні у Байдена заявили, що більше не називатимуть вторгнення Росії "неминучим". Так вирішили через плутанину з його перекладом. Річ у тім, що американці, описуючи загрози для України, часто використовували слово imminent. Вислови "неминуча загроза", "неминуче вторгнення" чи "неминуча війна" звучали у ЗМІ, адже так їх подають в онлайн-перекладачах.
Однак, у тлумачному словнику наводять й інші пояснення слова:
- очікуваний найближчим часом;
- прийдешній;
- позначає щось погане й небезпечне, що видається загрозливо близьким.
Вашингтон пильно стежить за діями Росії
Квін наголосила, що у США не вважають агресію невідворотною, принаймні – сподіваються на це. Водночас у Вашингтоні стурбовані тим, що бачать. "Нам важливо дати зрозуміти, що ми уважно стежимо за діями Москви. Що ми допомагаємо Україні підготуватися зустріти російський виклик, якщо там вирішать розширити агресію", – пояснила дипломатка.
Американка підкреслила, що у США не довіряють мотивам Кремля. Мовляв, ще у 2014 році світ не поставився серйозно до дій Москви й вона окупувала Крим й почала війну на Донбасі. "Ми не хочемо, щоб таке повторилося. Тому нам важливо бути чесними щодо того, що ми бачимо дії Росії", – пояснила Квін.
Інші заяви Крістіни Квін
- Тимчасово повірена у справах США вважає, що мінський формат все ще може допомогти вирішити ситуацію на Донбасі. Втім, виникають проблеми через його інтерпретацію у Росії.
- США попросили американських дипломатів "добровільно покинути" Україну, адже серйозно ставляться до потенційних загроз з боку Кремля.
- Квін підкреслила, що Крим – це частина України. Також вона наголосила, що питання вступу нашої держави у НАТО аж ніяк не залежить від Путіна.
- Дипломатка впевнена, що антиросійський пакет санкцій США та Європи можуть стати стримувальним фактором для подальшої агресії Росії.
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