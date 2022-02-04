Про це повідомив сенатор-республіканець Марко Рубіо. За його словами, суперечки наразі точаться навколо невеликої кількості питань.

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Конгресмени розділилися у поглядах щодо санкцій

Рубіо пояснив, що наразі серед конгресменів немає єдиної позиції щодо превентивних санкцій. Мовляв, дехто з політиків хоче запровадити частину обмежень "на випередження". Натомість інші виступають за те, щоб їх розглядали як заходи у відповідь на конкретні дії. "Втім, щодо ключових питань у нас не такі вже й різні погляди", – підкреслив конгресмен.

Заступник голови сенатського комітету із закордонних справ Джим Ріш анонсував, що представники обох партій планують завершити підготовку компромісного пакета санкцій вже найближчим часом.

Сподіваємося, що людина, яка ухвалює рішення у Росії, дуже уважно спостерігає за тим, що тут відбувається, і розуміє, що ситуація серйозна,

– підкреслив він.

Крім цього, над антиросійськими санкціями працюють й у Палаті Представників. Аби процедура схвалення обмежень не затягнулася, в обох палатах мають намір узгодити спільний варіант законопроєкту. За інформацією ЗМІ, на заваді – позиція Білого дому. Мовляв, там не підтримують запровадження превентивних заходів.

Що кажуть у Держдепі та українському МЗС

Раніше в американському Держдепі пояснили, чому не хочуть превентивних санкцій проти Росії. "Стримування найкраще працює тоді, коли є деяка стратегічна невизначеність щодо того, що конкретно ми збираємося робити", – пояснила заступниця державного секретаря Вікторія Нуланд.

Натомість в українському МЗС переконані, що у США та ЄС поки немає політичної волі, аби ввести обмеження вже зараз. Дмитро Кулеба закликав не чекати нового прояву. Мовляв, у Москві й так вже заслуговують на покарання. Щонайменше – через примусову паспортизацію на окупованому Донбасі.

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