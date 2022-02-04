Об этом сообщил сенатор-республиканец Марко Рубио. По его словам, споры сейчас идут вокруг небольшого количества вопросов.

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Конгрессмены разделились во взглядах относительно санкций

Рубио пояснил, что сейчас среди конгрессменов нет единой позиции по превентивным санкциям. Мол, кое-кто из политиков хочет ввести часть ограничений "на опережение". Другие же выступают за то, чтобы их рассматривали как меры в ответ на конкретные действия. "Впрочем, по ключевым вопросам у нас не такие уж и разные взгляды", – подчеркнул конгрессмен.

Заместитель председателя сенатского комитета по иностранным делам Джим Риш анонсировал, что представители обеих партий планируют завершить подготовку компромиссного пакета санкций уже в ближайшее время.

Надеемся, что человек, который принимает решения в России, очень внимательно наблюдает за тем, что здесь происходит, и понимает, что ситуация серьезная,

– подчеркнул он.

Кроме этого, над антироссийскими санкциями работают и в Палате Представителей. Чтобы процедура одобрения ограничений не затянулась, в обеих палатах намерены согласовать совместный вариант законопроекта. По информации СМИ, помехой является позиция Белого дома. Мол, там не поддерживают введение превентивных мер.

Что говорят в Госдепе и украинском МИДе

Ранее в американском Госдепе объяснили, почему не хотят превентивных санкций против России. "Сдерживание лучше всего работает тогда, когда есть некоторая стратегическая неопределенность относительно того, что конкретно мы собираемся делать", – пояснила заместитель государственного секретаря Виктория Нуланд.

Зато в украинском МИД убеждены, что у США и ЕС пока нет политической воли, чтобы ввести ограничения уже сейчас. Дмитрий Кулеба призвал не ждать нового проявления. Мол, в Москве и так уже заслуживают наказания. По меньшей мере – из-за принудительной паспортизации на оккупированном Донбассе.

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