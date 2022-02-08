Журналист прокомментировал военную ситуацию и дислокацию российских войск вблизи границ с Украиной по фото и видео наземной и космической съемки по состоянию на8 февраля.

Читайте также Россия создает гибридные военные базы в Беларуси

Россия пока не отводит войска от Украины

Бутусов подчеркнул, что отвод российских войск на базы не происходит.

Вблизи границ с Украиной по-прежнему развернуты наземные силы в составе 12 оперативных объединений вооруженных сил России,

– отметил он.

В общей сложности там находятся до 50 батальонных тактических групп противника. Бутусов отметил, что такое развертывание вдоль всей границы с Украиной – реальная угроза.

Однако подкрепления позиций тоже нет

В то же время журналист отметил, что Россия не перебрасывает никаких значительных новых сил в течение последней недели.

За неделю заметили только 2 новые батальонные тактические группы в Беларуси, в других направлениях новые части не зафиксировали,

– уточнил он.

Кроме того, Москва не подводит свои войска напрямую к украинской границе. Это означает, что в случае получения приказа о вторжении российским наземным силам потребуется время для начала атаки.

"У нас будет как минимум 7 – 10 суток для реагирования до того момента, как россияне будут готовы наступать через границу", – заявил Бутусов.

Свидетельств подготовки штурма Киева нет

Журналист также обратил внимание, что пока нет никаких признаков подготовки "блицкрига", "штурма Киева".

Количество российских войск, простирающихся вдоль всей границы, не обеспечивает создание ударных группировок для глубокого наступления. "Для этого необходима концентрация войск и сосредоточение на определенных участках вблизи границы", – рассказал он.

Угроза российского наступления реальна, но она не может быть незаметной.

Обострение может произойти на Донбассе

Бутусов также добавил, что пока приказа атаковать у россиян нет, хотя они и готовятся к такому сценарию.

В то же время журналист предположил, что открытая демонстрация наличия российских войск вдоль украинской границы может быть прикрытием для нанесения ударов на самом выгодном для Путина направлении – на Донбассе.

Возможное вторжение России в Украину: коротко

США и другие страны Запада уже несколько месяцев предупреждают, что Россия может пойти на новое масштабное вторжение в Украину.

Его не считают неотвратимым, однако российские войска возле украинских границ, в оккупированном Крыму и даже в Беларуси вызывают беспокойство.

В Украине концентрацию войск государства-агрессора считают недостаточной для наступления на Украину. Правительство и президент призывают людей не паниковать, а Запад не преувеличивать угрозу.

В Минобороны уверяют, что украинской армией руководят настоящие боевые командиры, а в вооружении страна за последние годы совершила настоящий прорыв. Поэтому Украина готова к возможной атаке России.

В то же время, Запад уже подготовил в отношении России жесткие санкции. Их введут в случае дальнейшей агрессии Москвы по отношению к Украине.

Важно – Украина не тратит дни без вторжения: смотрите видео

Фрагмент из сообщения Юрия Бутусова:

Военная ситуация и дислокация российских войск вблизи границ с Украиной по данным фото и видео наземной и космической съемки по состоянию на 8 февраля.

Отвод российских войск на базы не происходит. Вблизи границ с Украиной по-прежнему развернуты наземные силы в составе 12 оперативных объединений ВС РФ: 29-й, 35-й, 36-й, 20-й, 41-й, 6-й, 58-й, 49-й общевойсковых армий, 1-й танковой армии, армейских корпусов Черноморского и Северного флотов, Воздушно-десантных войск. Численность наземных сил противника – до 50 батальонных тактических групп. Безусловно, это развертывание на всей границе с Украиной является для нас реальной угрозой.

Россия не перебрасывает какие-либо значительные новые силы за последнюю неделю. За неделю отмечены всего 2 новые батальонные тактические группы в Беларуси, на других направлениях новые части не зафиксировали. Войска не подводятся непосредственно к границам Украины. Это означает, что в случае получения приказа о вторжении российским наземным силам нужно время для выдвижения на рубежи атаки, и это будет быстро обнаружено нашей разведкой и разведкой НАТО. У нас будет как минимум 7 – 10 суток для реагирования до того момента, как россияне будут готовы наступать через границу.