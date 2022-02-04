Бомбардировка Киева – маловероятна. Об этом сказала заместитель министра обороны Анна Маляр в эфире авторской программы Екатерины Соляр "Перекрестный допрос" на 24 канале.
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Она подчеркнула, что никто не застрахован от авиационных ударов или бомбардировок. Однако этот метод ведения войны является "апокалиптическим и невыгодным".
"Надо понимать, что захват какой-то территории с уничтожением инфраструктуры, полной бомбардировкой домов, жилых районов – не имеет смысла", – отметила заместитель министра.
По ее словам, по состоянию на сегодня дешевле и проще завоевывать территорию и влиять на политику других государств гибридными методами.
Если мы говорим о Киеве или других городах-миллионниках – это не только взрослое население. В Киеве – до миллиона детей. Никто не пойдет на то, чтобы апокалиптическим способом уничтожить фактически европейскую столицу,
– заявила Маляр.
Она призвала не продвигать российский нарратив и не паниковать.
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