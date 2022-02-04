Бомбардировка Киева – маловероятна. Об этом сказала заместитель министра обороны Анна Маляр в эфире авторской программы Екатерины Соляр "Перекрестный допрос" на 24 канале.

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Она подчеркнула, что никто не застрахован от авиационных ударов или бомбардировок. Однако этот метод ведения войны является "апокалиптическим и невыгодным".

"Надо понимать, что захват какой-то территории с уничтожением инфраструктуры, полной бомбардировкой домов, жилых районов – не имеет смысла", – отметила заместитель министра.

По ее словам, по состоянию на сегодня дешевле и проще завоевывать территорию и влиять на политику других государств гибридными методами.

Если мы говорим о Киеве или других городах-миллионниках – это не только взрослое население. В Киеве – до миллиона детей. Никто не пойдет на то, чтобы апокалиптическим способом уничтожить фактически европейскую столицу,

– заявила Маляр.

Она призвала не продвигать российский нарратив и не паниковать.

Важно! Вооруженные силы Украины готовы противостоять агрессии Кремля и защищать нашу землю. К тому же международные партнеры поддерживают суверенитет, территориальную целостность Украины и готовы вводить против России новые усиленные санкции.

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