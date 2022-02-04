Об этом заявил пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров. По его словам, Украина согласна на любой формат переговоров, который принесет хорошие новости по урегулированию конфликта на востоке.

Важно Не важно, где поставить точку в войне, – Зеленский о формате переговоров с Россией

Относительно того, обсуждался ли на переговорах президентов Украины и Турции 3 февраля вопрос возможной встречи Владимира Зеленского и Владимира Путина, Никифоров отметил, что не может сообщить больше деталей. Ведь большую часть времени разговор президентов длился тет-а-тет.

Никифоров напомнил, что несколько раз уже появлялась информация о приглашении от Турции стать посредником на таких встречах между Украиной и Россией. Однако Россия пока не давала положительных ответов на подобные предложения.

Реакция Украины и России на предложение Турции

В украинском МИД подчеркнули, что приветствуют любое посредничество.

Ранее в Кремле цинично заявили, что важно не место, а выполнение Украиной минских соглашений.

Заметим, что Владимир Путин заявил о готовности встретиться с украинским лидером Владимиром Зеленским. Однако глава Кремля хочет заранее знать результаты встречи.

Это может вас заинтересовать – пять стран запустили фонд для помощи Украине: смотрите видео