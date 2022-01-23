Украину устраивает любой формат переговоров. Об этом заявил Дмитрий Кулеба в интервью.

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Украина готова к переговорам

Дмитрий Кулеба подчеркнул, что Украина готова к переговорам с Россией независимо от формата. Это может быть и нормандский формат. Может быть встреча при посредничестве то ли президента США Джо Байдена, то ли президента Турции Реджепа Эрдогана.

Мы приветствуем любое посредничество. По большому счету нас устроит любой формат,

– подчеркнул Кулеба.

Также глава МИД добавил, что вскоре Эрдоган прибудет с официальным визитом в Украину. Во время встречи с Владимиром Зеленским они обсудят вопрос посредничества турецкого президента в переговорах с Кремлем.

Возможное посредничество Эрдогана в переговорах Украины и России: главное

После начала российской агрессии против Украины в 2014 году первым посредником в переговорах Киева и Москвы выступала Беларусь. Однако сфальсифицированные выборы в 2020 году, волна массовых протестов и громких заявлений самопровозглашенного президента Александра Лукашенко против нашей страны сделали невозможным продолжение посредничества Минска в переговорах.

20 января 2022 года во время пресс-конференции президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что вновь попытается организовать встречу Зеленского и Путина. Предыдущее предложение Эрдогана Кремль отклонил.

Реджеп Тайип Эрдоган приедет в Украину с официальным визитом в феврале. В повестке дня – встреча с Президентом Украины Владимиром Зеленским.

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