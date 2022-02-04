Про це заявив прессекретар президента України Сергій Никифоров. За його словами, Україна згодна на будь-який формат перемовин, який принесе хороші новини щодо врегулювання конфлікту на сході.

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Щодо того, чи обговорювалося на перемовинах президентів України та Туреччини 3 лютого питання можливої зустрічі Володимира Зеленського та Володимира Путіна Никифоров зазначив, що не може повідомити більше деталей. Адже більшість часу розмова президентів тривала тет-а-тет.

Никифоров нагадав, що кілька разів уже з'являлася інформація про запрошення від Туреччини стати посередником на таких зустрічах між Україною і Росією. Однак Росія поки не давала позитивних відповідей на подібні пропозиції.

Реакція України та Росії на пропозицію Туреччини

В українському МЗС наголосили, що вітають будь-яке посередництво.

Раніше у Кремлі цинічно заявили, що важливе не місце, а виконання Україною мінських угод.

Зауважимо, що Володимир Путін заявив про готовність зустрітися з українським лідером Володимиром Зеленським. Однак очільник Кремля хоче наперед знати результати зустрічі.

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