Таку інформацію озвучив прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков. Його слова цитує низка російських ЗМІ, передає 24 канал.

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За словами Пєскова, Кремль нібито хотів, щоб ця зустріч відбулася ще кілька років тому.

Ми вважаємо, що вона мала відбутися давно. І вони повинні проходити регулярно. Але для того, щоб це відбувалося, необхідно, щоб хоч щось виконувалося з попередніх домовленостей,

– заявив Пєсков.

Прессекретар Путіна заявив, що з Києва спочатку йдуть заяви про те, що "виконання мінських домовленостей означатиме розвал України, потім йде заява міністра, що виконання мінських домовленостей на умовах Росії неможливе".

"Дуже важко говорить про зустрічі на найвищому рівні. Вони мають бути підготовлені. Поки що з підготовкою ми кульгаємо", – зазначив він.

Цікаво! Президент Франції Еммануель Макрон відвідає Росію 7 лютого. Вже наступного дня глава держави здійснить візит в Україну. Візит буде присвячений зростанню напруги між Заходом та Росією – в контексті України.

Макрон поговорив з Путіним та Зеленським

3 лютого було вкрай продуктивним для французького лідера. Адже у цей день Еммануель Макрон провів телефонні перемовини з президентами Росії та України.

У розмові з Володимиром Путіним глава Франції обговорив безпекову ситуацію навколо України. Очільник Кремля не оминув нагоди поскаржитись на дії української влади. Мовляв, офіційний Київ продукує "провокаційні заяви", а також "порушує мінські домовленості".

Також Макрон поспілкувався з Володимиром Зеленським на цю саму тему – загрози біля українського кордону. Президент України наголосив, Зеленський зазначив, що розмова мала на меті активізувати мирний процес у межах нормандського формату.

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