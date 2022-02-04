Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что его страна видит усиление агрессии и давления в отношении Украины со стороны России.

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Польша на следующей неделе доставит Украине оружие

С украинской стороны мы видим решимость защищаться, но часто не хватает техники, поэтому действовать надо быстро,

– отметил Моравецкий.

Политик добавил, что первую партию оборонительного вооружения Польша отправит уже на следующей неделе.

По его словам, Европа и Польша заинтересованы в безопасности Украины и украинской границы.

Обратите внимание! На днях поляки направили украинцам гуманитарную помощь для противодействия эпидемии коронавируса. Груз, весом примерно 40 тонн, включает лагерные койки, одеяла, медицинское постельное белье. Также Польша передала респираторы и элементы к ним, инфузионные наборы.

Военная помощь Украине от Польши: что известно

Ранее Варшава пообещала Украине военную помощь. Соответствующее решение приняло польское правительство. Речь идет о новейших переносных зенитных ракетных комплексах "Перун". Они могут поражать малые воздушные цели, такие как беспилотники, благодаря бесконтактному подрыву.

Кроме того, на фоне угрозы нападения России Польша объединится в оборонительный союз с Украиной и Великобританией. Объявить о его создании лидеры стран должны были во время визита в Киев, однако этого не произошло.

Кстати – в союзе с Великобританией и Польшей будет три направления: смотрите видео