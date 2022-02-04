Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что его страна видит усиление агрессии и давления в отношении Украины со стороны России.
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Польша на следующей неделе доставит Украине оружие
С украинской стороны мы видим решимость защищаться, но часто не хватает техники, поэтому действовать надо быстро,
– отметил Моравецкий.
Политик добавил, что первую партию оборонительного вооружения Польша отправит уже на следующей неделе.
По его словам, Европа и Польша заинтересованы в безопасности Украины и украинской границы.
Военная помощь Украине от Польши: что известно
- Ранее Варшава пообещала Украине военную помощь. Соответствующее решение приняло польское правительство. Речь идет о новейших переносных зенитных ракетных комплексах "Перун". Они могут поражать малые воздушные цели, такие как беспилотники, благодаря бесконтактному подрыву.
- Кроме того, на фоне угрозы нападения России Польша объединится в оборонительный союз с Украиной и Великобританией. Объявить о его создании лидеры стран должны были во время визита в Киев, однако этого не произошло.