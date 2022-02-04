Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький заявив, що його країна бачить посилення агресії та тиску щодо України зі сторони Росії.

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Польща наступного тижня доставить Україні зброю

З української сторони ми бачимо рішучість захищатися, але часто не вистачає техніки, тому діяти треба швидко,

– зазначив Моравецький.

Політик додав, що першу партію оборонного озброєння Польща відправить вже наступного тижня.

За його словами, Європа і Польща зацікавлені в безпечних Україні та українському кордоні.

Зверніть увагу! Днями поляки направили українцям гуманітарну допомогу для протидії епідемії коронавірусу. Вантаж, вагою приблизно 40 тонн, включає табірні ліжка, ковдри, медичну постільну білизну. Також Польща передала респіратори та елементи до них, інфузійні набори.

Військова допомога Україні від Польщі: що відомо