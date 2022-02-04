Об этом сообщают СМИ со ссылкой на Елисейский дворец. Визит будет посвящен росту напряжения между Западом и Россией в контексте Украины.

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Макрон поговорил с Путиным и Зеленским по телефону

Вечером 3 февраля Эммануэль Макрон провел телефонные переговоры с президентами России и Украины. В разговоре с Владимиром Путиным глава Франции обсудил ситуацию с безопасностью вокруг Украины. Глава Кремля не обошел случая пожаловаться на действия украинских властей. Мол, официальный Киев производит "провокационные заявления", а также "нарушает минские договоренности".

Также Макрон пообщался с Владимиром Зеленским на эту же тему – угрозы возле украинской границы. Президент Украины отметил, что разговор имел целью активизировать мирный процесс в рамках нормандского формата.

О чем Макрон еще общался с Путиным и Зеленским:

использование позитивного прогресса в нормандском формате для достижения долговременного решения на Донбассе,

стратегический баланс в Европе, который позволит снизить риски и обеспечить безопасность на континенте.

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Обратите внимание! В феврале также запланировал встречи с Владимиром Зеленским и Владимиром Путиным канцлер Германии Олаф Шольц. Сначала он поедет в Украину, а потом в Россию.

Макрон об угрозе полномасштабной войны со стороны России: коротко

Ранее президент Франции обсудил возможное нападение России на Украину с главой Белого дома Джо Байденом.

Оба президента подчеркнули свою поддержку суверенитету и территориальной целостности Украины.

Также они обсудили возможные последствия для России в случае эскалации конфликта.

В конце января Макрон разговаривал и с Владимиром Путиным. Тот в который раз пожаловался на то, что "гарантии безопасности" России отвергли.

Общий ответ на агрессию России французский президент обсуждал с канцлером Германии Олафом Шольцем. Политики надеются на деэскалацию, но готовы и наказать Кремль, если он решится на новое нападение.

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