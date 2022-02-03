Речь идет о встрече лидеров Польши, Германии и Франции в Берлине. Ее цель – обсуждение ситуации относительно Украины.

Важно Польша направила Украине гуманитарный груз

Отмечается, что президент Польши предложил поддержку усилиям Макрона по поводу деэскалации напряженной ситуации вокруг Украины.

Обратите внимание! Президент Франции Эммануэль Макрон вечером 3 февраля проведет телефонные разговоры с Президентом Украины Владимиром Зеленским и главой России Владимиром Путиным.

Заметим, что ранее состоялась встреча Дуды и Зеленского в резиденции "Висла". Главная тема – угрозы со стороны России. Сам Дуда был с официальным визитом в Киеве 20 декабря 2021 года. Тогда происходили переговоры глав стран "Люблинского треугольника".

Позже, 31 января, чиновники Украины и Польши провели совместную встречу. На ней обсудили решение по проблеме с грузовыми перевозками. Обсуждение инициировали президент Владимир Зеленский вместе с польским коллегой Анджеем Дудой. На встрече присутствовали министры инфраструктуры обеих стран, глава Офиса Президента и госсекретарь Канцелярии польского лидера.

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