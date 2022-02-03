Всего президент Франции проведет 4 телефонных разговора. Первым среди них – разговор с президентом Европейского Совета Шарлем Мишелем.

К теме Байден и Макрон провели телефонный разговор: говорили об Украине

Макрон позвонит Зеленскому

Президент Франции Эммануэль Макрон в 11:30 по киевскому времени начал телефонный разговор с президентом Европейского Совета Шарлем Мишелем. После этого, в 13:30 по Киеву Макрон позвонит президенту Польши Анджею Дуде.

Также 3 февраля Макрон проведет телефонный разговор с главой Кремля Владимиром Путиным и Президентом Украины Владимиром Зеленским. Звонки запланированы на 19:00 и 20:30 по Киеву соответственно.



График звонков Макрона к иностранным лидерам по парижскому времени / Скриншот

Макрон позвонит Путину в третий раз

Эммануэль Макрон 3 февраля уже в третий раз проведет телефонный разговор с главой Кремля Владимиром Путиным. Предыдущие звонки состоялись 28 и 31 января. Лидеры стран говорили о напряжении вокруг Украины.

Также Макрон 2 февраля пообщался по телефону с президентом США Джо Байденом. Во время разговора лидеры США и Франции подчеркнули поддержке Украины и координировании совместных действий в случае вторжения России в Украину.

К теме предлагаем выпуск "На эту минуту" о телефонном разговоре Зеленского и Байдена: смотрите видео