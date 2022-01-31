Обсуждение инициировали президент Владимир Зеленский вместе с польским коллегой Анджеем Дудой. На встрече присутствовали министры инфраструктуры обеих стран, глава Офиса Президента и госсекретарь Канцелярии польского лидера.

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О чем договорились Украина и Польша

По результатам встречи стороны сделали совместное заявление, в котором договорились о следующем:

решили как можно скорее отменить ограничения на транзит грузовых вагонов железнодорожным сообщением по территории Украины в Польшу;

существенно увеличить количество разрешений на международные грузовые перевозки, учитывая потребности перевозчиков обеих стран;

разработать общий план действий, чтобы значительно повысить эффективность работы автомобильных международных пунктов пропуска Польши и Украины;

пересмотреть положения соглашения между правительствами стран о международных автомобильных перевозках с 1992 года.

Кроме того, во время встречи речь шла о том, что польские нефтегазовые компании PGNiG и PKN Orlen заинтересованы в инвестициях в украинский нефтегазовый сектор. Поэтому должностные лица договорились содействовать их сотрудничеству с Нафтогазом в этом направлении.

Также компания KGHM заверила, что готова начать переговоры по совместной разработке залежей цветных металлов.

Сотрудничество Украины и Польши

В Украину 1 февраля с визитом прибудет премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий. В Киеве он должен провести встречи с украинскими властями.

Польша отправила в Украину 29 грузовиков с гуманитарной помощью. В частности, 9 тысяч комплектов одеял, матрасов и лагерных кроватей. Другую часть погрузки составляют различные виды одежды, а также медицинские принадлежности – в частности бинты и марля.

В Бюро нацбезопасности Польши 31 января сообщалось, что страна поставит Украине вооружение. В частности, речь идет о средствах противовоздушной обороны.

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