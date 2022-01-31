Обговорення ініціювали президент Володимир Зеленський разом із польським колегою Анджеєм Дудою. На зустрічі були присутні міністри інфраструктури обох країн, очільник Офісу Президента та держсекретар Канцелярії польського лідера.

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Про що домовились Україна та Польща

За результатами зустрічі сторони зробили спільну заяву, в якій домовились про таке:

вирішили якнайшвидше скасувати обмеження на транзит вантажних вагонів залізничним сполученням територією України до Польщі;

суттєво збільшити кількість дозволів на міжнародні вантажні перевезення, враховуючи при цьому потреби перевізників обох країн;

розробити спільний план дій, щоб значно підвищити ефективність роботи автомобільних міжнародних пунктів пропуску Польщі та України;

переглянути положення угоди між урядами країн про міжнародні автомобільні перевезення від 1992 року.

Окрім цього під час зустрічі мовилося про те, що польські нафтогазові компанії PGNiG та PKN Orlen зацікавлені в інвестиціях у український нафтогазовий сектор. Тому посадовці домовилися сприяти їхній співпраці з Нафтогазом в цьому напрямку.

Також компанія KGHM запевнила, що готова почати перемовини щодо спільної розробки покладів кольорових металів.

Співпраця України та Польщі

До України 1 лютого з візитом прибуде прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький. У Києві він має провести зустрічі з українською владою.

Польща відправила до України 29 вантажівок з гуманітарною допомогою. Зокрема, 9 тисяч комплектів ковдр, матраців і табірних ліжок. Іншу частину навантаження становлять різні види одягу, а також медичне приладдя – зокрема бинти та марля.

У Бюро нацбезпеки Польщі 31 січня повідомляли, що країна поставить Україні озброєння. Зокрема, мовиться про засоби протиповітряної оборони.

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