Бомбардування Києва – малоймовірне. Про це сказала заступниця міністра оборони Ганна Маляр в ефірі авторської програми Катерини Соляр "Перехресний допит" на 24 каналі.

До теми У Зеленського кажуть, що готові до будь-якого формату переговорів з Росією

Вона наголосила, що ніхто не застрахований від авіаційних ударів чи бомбардувань. Однак цей метод ведення війни є "апокаліптичним і невигідним".

"Треба розуміти, що захоплення якоїсь території зі знищенням інфраструктури, повним бомбардуванням будинків, житлових районів – не має сенсу", – зазначила заступниця міністра.

За її словами, станом на сьогодні дешевше і простіше завойовувати територію і впливати на політику інших держав гібридними методами.

Якщо ми говоримо про Київ або інші міста-мільйонники – це не лише доросле населення. У Києві – до мільйона дітей. Ніхто не піде на те, щоб в апокаліптичний спосіб знищити фактично європейську столицю,

– заявила Маляр.

Вона закликала не просувати російський наратив та не панікувати.

Важливо! Збройні сили України готові протистояти агресії Кремля та захищати нашу землю. До того ж міжнародні партнери підтримують суверенітет, територіальну цілісність України та готові вводити проти Росії нові посилені санкції.

Ймовірний новий наступ Росії: останні новини

Важливо – США перекидають додаткові війська до Європи: дивіться відео