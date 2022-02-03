Великі десантні кораблі Північного і Балтійського флотів увійшли до Середземного моря ще 24 січня, адже там розпочалися військові навчання НАТО Neptune Strike 2022.

До речі ВМС України запевнили, що готові відбити атаку Росії з моря

Росія теж збирається на навчання

Росія заявляє, що її кораблі збираються брати участь у навчаннях, але після тренувань у Чорному морі.

Експерти вважають, що частина російських десантних кораблів також можуть вирушити до берегів окупованого Криму. Крім того, Росія перекидає з Балтійського моря і швидкохідні патрульні катери "Раптор". Цей момент потрапив на відео бойовиків.

Росія перекидає кораблі через ситуацію в Україні

Дослідник та експерт із російських військово-морських сил Ейч Ай Саттон теж говорить про масштабні переміщення російського флоту. За його словами, більшість таких маневрів треба розглядати у контексті України.

Усе, що робить ВМФ Росії, має розглядатися з огляду на Україну як з російського боку, так і з боку західних країн, включаючи країни, які не входять до НАТО,

– сказав Саттон.

Деякі кораблі рухаються з Балтійського моря до Середземного моря і, можливо, до Чорного. Судна можуть використовувати для десантування та для інших військових дій, особливо в Азовському морі.

Експерт додав, що Росія перевозить катери по суші з Балтики та з Каспію до Азовського моря. Таким чином держава-агресор зміцнює свою військово-морську присутність і на місцевому рівні.

Чи можлива атака Росії з Азовського моря

Уже кілька місяців американські ЗМІ попереджають про можливе вторгнення Росії. Ще у грудні припускали, що берегова лінія Азовського моря має найбільшу стратегічну цінність для Росії, тож атака може розпочатись саме звідти.

Тоді мали на увазі сухопутний коридор в окупований Крим й портові міста Маріуполь та Бердянськ. Після атаки в Азовському морі росіяни можуть висадитись на берег.

У Військово-морських силах України в січні підтвердили, що загроза військового вторгнення Росії з моря є цілком реальною. Однак заспокоїли, що ВМС здатні протистояти ворогу.