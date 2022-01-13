Росія вдається до ворожих дій в Азовському морі
Рівень підготовки російського морського десанту є високим. Про це перший заступник командувача ВМС України Андрій Тарасов заявив у інтерв'ю.
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Віцеадмірал наголосив, що російський військово-морський флот і берегова охорона вдаються до все більш ворожих дій в Азовському морі. Вони перекривають ділянки для українського морського судноплавства нібито для навчань.
Крім того, Росія іноді застосовує спеціальні глушники, щоб порушити зв'язок і роботу навігації на українських кораблях.
Російські сили можуть організувати висадку морського десанту. Рівень їх підготовки досить високий. Вони постійно відпрацьовують подібні дії на полігонах, зокрема в Криму. Якщо такі сили зберуться, ми повинні бути в змозі попередити їх висадку. Враховуючи, що вони існують, значить, загроза реальна,
– сказав Тарасов.
Саме тому українська влада спрямувала всі сили на відновлення військово-морського флоту України, який був знищений після захоплення Криму в 2014 році.
"З 2014 року ми зосередилися на відновленні нашої морської піхоти і берегової артилерії. Ми відновили їх потенціал. Зараз сили, які ми маємо на узбережжі, здатні протистояти будь-якому десанту противника", – запевнив військовий.
Головне про загрозу вторгнення Росії
- Раніше ГУР повідомило, що агресор може піти у повномасштабний наступ у січні – лютому 2022 року.
- Однак на початку січня видання The New Your Times зазначило, що Володимир Путін посунув дату нападу ближче до весни. Все нібито через надто м'яку зиму.
- У США, НАТО та Євросоюзі погрожують агресору серйозними наслідками у разі нападу.
- Водночас Росія під час переговорів з США не взяла на себе зобов'язання відвести війська з-під нашого кордону. Крім того, вона вимагає "залізобетонних" гарантій, що Україну не візьмуть в НАТО.
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