Росія вдається до ворожих дій в Азовському морі

Рівень підготовки російського морського десанту є високим. Про це перший заступник командувача ВМС України Андрій Тарасов заявив у інтерв'ю.

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Віцеадмірал наголосив, що російський військово-морський флот і берегова охорона вдаються до все більш ворожих дій в Азовському морі. Вони перекривають ділянки для українського морського судноплавства нібито для навчань.

Крім того, Росія іноді застосовує спеціальні глушники, щоб порушити зв'язок і роботу навігації на українських кораблях.

Російські сили можуть організувати висадку морського десанту. Рівень їх підготовки досить високий. Вони постійно відпрацьовують подібні дії на полігонах, зокрема в Криму. Якщо такі сили зберуться, ми повинні бути в змозі попередити їх висадку. Враховуючи, що вони існують, значить, загроза реальна,

– сказав Тарасов.

Саме тому українська влада спрямувала всі сили на відновлення військово-морського флоту України, який був знищений після захоплення Криму в 2014 році.

"З 2014 року ми зосередилися на відновленні нашої морської піхоти і берегової артилерії. Ми відновили їх потенціал. Зараз сили, які ми маємо на узбережжі, здатні протистояти будь-якому десанту противника", – запевнив військовий.

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