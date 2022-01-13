Відповідну заяву про "Північний потік-2" та агресію Росії в інтерв'ю виданню зробила глава Міноборони Німеччини Крістіне Ламбрехт.

Читайте також У США заговорили про зраду "основного партнера" через "Північний потік-2"

Російські газопровід та агресія

Нам не потрібно втягувати це (тему "Північного потоку-2" – 24 канал) у цей конфлікт,

– заявила Ламбрехт.

Вона додала, що конфлікт між Україною та Росією, а фактично війну Росії на Донбасі та підготовку до подальшої агресії, потрібно вирішити через переговори. Мовляв, зараз є відповідна нагода.

Глава німецького відомства також наголосила, що не варто використовувати для пошуку рішень "проєкти, які із цим зовсім не пов'язані". "Це не вдасться", – резюмувала посадовиця.

Нагадаємо, раніше заступниця держсекретаря США з політичних справ Вікторія Нуланд заявила, що Вашингтон працює з колегами у Німеччині та Євросоюзі загалом для того, аби уповільнити запуск роботи трубопроводу.

"Північний потік-2": останні новини

Аби російський газопровід запустили, він має отримати відповідні сертифікати в Євросоюзі, зокрема відповідати правилам Третього енергопакета.

У листопаді 2021 року Німеччина зупинила сертифікацію газопроводу. Її відновлять, коли газогін проведе реорганізацію відповідно до німецького законодавства.

Попри відсутність дозволів, "Північний потік-2" наповнюють газом.

Представник партії "Зелених" Омід Нуріпур припускає, що російський газопровід можуть зупинити. Зокрема, такий варіант розглядатимуть у випадку повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Водночас у Вашингтоні сенатор від Демократичної партії Марк Уорнер заявив, що нові санкції проти газопроводу нібито будуть зрадою головного партнера США – Німеччини.

До теми – уряд Німеччини готовий заблокувати "Північний потік-2": дивіться відео