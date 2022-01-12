Представник Сенату від Демократичної партії Марк Уорнер піддав критиці законопроєкт про нові санкції щодо російського газопроводу "Північний потік-2".
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У США говорять про зраду "партнера" через газопровід
Відповідний законопроєкт запропонував республіканець Тед Круз. Натомість Уорнеру він не сподобався, хоча сенатор і зазначив, що скептично ставиться до російського проєкту.
Водночас демократ переконаний, що обмежувальні заходи проти "Північного потоку-2" стануть зрадою інтересів Німеччини зі сторони США.
Мені не подобається ідея "Північного потоку-2", але ідея завдати удару нашому ключовому союзнику в нинішній ситуації більше схожа на театральщину,
– заявив політик.
Нагадаємо, раніше заступниця держсекретаря США з політичних справ Вікторія Нуланд заявила, що Вашингтон працює з колегами у Німеччині та Євросоюзі загалом для того, аби уповільнити запуск роботи трубопроводу.
"Північний потік-2": останні новини
- Для запуску російський газопровід має отримати відповідні сертифікати в Євросоюзі, зокрема відповідати правилам Третього енергопакета.
- У листопаді 2021 року Німеччина зупинила сертифікацію газопроводу. Її відновлять, коли газогін проведе реорганізацію відповідно до німецького законодавства. Попри відсутність дозволів, "Північний потік-2" наповнюють газом.
- Представник партії "Зелених" Омід Нуріпур припускає, що російський газопровід можуть зупинити. Зокрема, такий варіант розглядатимуть у випадку повномасштабного вторгнення Росії в Україну.