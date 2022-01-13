Россия прибегает к враждебным действиям в Азовском море
Уровень подготовки Российского морского десанта является высоким. Об этом первый заместитель командующего ВМС Украины Андрей Тарасов заявил в интервью.
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Вице-адмирал подчеркнул, что российский военно-морской флот и береговая охрана прибегают ко все более враждебным действиям в Азовском море. Они перекрывают участки для украинского морского судоходства якобы для учений.
Кроме того, Россия иногда применяет специальные глушители, чтобы нарушить связь и работу навигации на украинских кораблях.
Российские силы могут организовать высадку морского десанта. Уровень их подготовки достаточно высокий. Они постоянно отрабатывают подобные действия на полигонах в Крыму. Если такие силы соберутся, мы должны быть в состоянии предупредить их высадку. Учитывая, что они существуют, значит, угроза реальна,
– сказал Тарасов.
Именно поэтому украинские власти направили все силы на восстановление военно-морского флота Украины, который был уничтожен после захвата Крыма в 2014 году.
"С 2014 года мы сосредоточились на восстановлении нашей морской пехоты и береговой артиллерии. Мы восстановили их потенциал. Сейчас силы, которые мы имеем на побережье, способны противостоять любому десанту противника", – заверил военный.
Главное об угрозе вторжения России
- Ранее ГУР сообщило, что агрессор может пойти в полномасштабное наступление в январе – феврале 2022 года.
- Однако в начале января издание The New Your Times отметило, что Владимир Путин подвинул дату нападения ближе к весне. Все якобы из-за слишком мягкой зимы.
- В США, НАТО и Евросоюзе угрожают агрессору серьезными последствиями в случае нападения.
- В то же время Россия во время переговоров с США не взяла на себя обязательство отвести войска из-под нашей границы. Кроме того, она требует "железобетонных" гарантий, что Украину не возьмут в НАТО.
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