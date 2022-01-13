Россия прибегает к враждебным действиям в Азовском море

Уровень подготовки Российского морского десанта является высоким. Об этом первый заместитель командующего ВМС Украины Андрей Тарасов заявил в интервью.

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Вице-адмирал подчеркнул, что российский военно-морской флот и береговая охрана прибегают ко все более враждебным действиям в Азовском море. Они перекрывают участки для украинского морского судоходства якобы для учений.

Кроме того, Россия иногда применяет специальные глушители, чтобы нарушить связь и работу навигации на украинских кораблях.

Российские силы могут организовать высадку морского десанта. Уровень их подготовки достаточно высокий. Они постоянно отрабатывают подобные действия на полигонах в Крыму. Если такие силы соберутся, мы должны быть в состоянии предупредить их высадку. Учитывая, что они существуют, значит, угроза реальна,

– сказал Тарасов.

Именно поэтому украинские власти направили все силы на восстановление военно-морского флота Украины, который был уничтожен после захвата Крыма в 2014 году.

"С 2014 года мы сосредоточились на восстановлении нашей морской пехоты и береговой артиллерии. Мы восстановили их потенциал. Сейчас силы, которые мы имеем на побережье, способны противостоять любому десанту противника", – заверил военный.

Главное об угрозе вторжения России

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