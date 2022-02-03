Большие десантные корабли Северного и Балтийского флотов вошли в Средиземное море ещё 24 января, ведь там начались военные учения НАТО Neptune Strike 2022.

Кстати ВМС Украины заверили, что готовы отразить атаку России с моря

Россия тоже собирается на учения

Россия заявляет, что ее корабли собираются участвовать, но после учений в Черном море.

Эксперты считают, что часть российских десантных кораблей также могут отправиться к берегам оккупированного Крыма. Кроме того, Россия перебрасывает с Балтийского моря и быстроходные патрульные катера "Раптор". Этот момент попал на видео боевиков.

Россия перебрасывает корабли из-за ситуации в Украине

Исследователь и эксперт по российским военно-морским силам Эйч Ай Саттон тоже говорит о масштабных перемещениях российского флота. По его словам, большинство таких маневров надо рассматривать в контексте Украины.

Все, что делает ВМФ России, должно рассматриваться с точки зрения на Украину как из российской стороны, так и со стороны западных стран, включая страны, которые не входят в НАТО,

– сказал Саттон.

Некоторые корабли движутся из Балтийского моря в Средиземное море и, возможно, в Черное. Судна могут использовать для десантирования и для других военных действий, особенно в Азовском море.

Эксперт добавил, что Россия перевозит катера по суше с Балтики и с Каспия в Азовское море. Таким образом страна-агрессор укрепляет свое военно-морское присутствие и на местном уровне.

Возможна ли атака России с Азовского моря

Уже несколько месяцев американские СМИ предупреждают о возможном вторжении России. Еще в декабре предполагали, что береговая линия Азовского моря имеет наибольшую стратегическую ценность для России, поэтому атака может начаться именно отсюда.

Имели в виду сухопутный коридор в оккупированный Крым и портовые города Мариуполь и Бердянск. После атаки в Азовском море россияне могут высадиться на берег.

В Военно-морских силах Украины в январе подтвердили, что угроза военного вторжения России с моря является вполне реальной. Однако успокоили, что ВМС способны противостоять врагу.

Важно! Вооруженные силы Украины готовы противостоять агрессии Кремля и защищать нашу землю. К тому же международные партнеры поддерживают суверенитет, территориальную целостность Украины и готовы вводить против России новые усиленные санкции.

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