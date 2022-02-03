Россия перебрасывает подразделения на полигоны в Крыму и Воронежской области. Об этом заявил министр обороны Украины Алексей Резников.

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Сейчас мы наблюдаем за российскими подразделениями, которые насчитывают около 115 тысяч наземного контингента,

– сказал чиновник.

Где сосредоточены российские войска

В прилегающих к Украине российских регионах;

на территории Беларуси;

на временно оккупированном Донбассе;

в Крыму.

Резников добавил, что 6 российских десантных кораблей из Северного Балтийского флота продолжают переход по Средиземному морю и должны зайти в сирийский порт "Тартус". Министр не исключил, что дальше эти суда могут отправиться в Черное море.

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