Украина не наблюдает образование группировок вдоль границ. Об этом министр обороны заявил на брифинге, сообщает 24 канал.

Кстати У Байдена больше не будут называть вторжение России "неизбежным"

Вероятность значительной эскалации сегодня рассматривается как низкая,

– сказал Резников.

Министр отметил, после его выступления с трибуны парламента, "существенных изменений или какого-либо неожиданного факта не произошло".

Предыдущие заявления Резникова об эскалации

Министр по-прежнему утверждал, что вероятности наступательной операции России на Украину нет. Резников убежден, что в случае наступления "экономика России ляжет по всем показателям". Хотя чиновник признавал – самая большая угроза подстерегает возле восточной украинской границы.

Кроме того, по мнению политика, в случае усиленной агрессии, Кремль не сможет удержать новую оккупированную территорию. Он подчеркнул, что вооруженные силы Украины являются гарантом безопасности в Европе.

Что известно об угрозе нападения России

31 января в Пентагоне заявили, что продолжают фиксировать увеличение количества войск России вблизи границ Украины. Однако не знают подлинных намерений Кремля.

В феврале СМИ обнародовали новые спутниковые снимки размещения российских войск в Беларуси, в оккупированном Крыму и западной части России. На них видны лагеря военных, а также российские "Искандеры".

Запад предупреждает Москву о серьезных санкциях. Например, Сенат США готовит законопроект, который предусматривает превентивные антироссийские ограничения и помощь для Украины.

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