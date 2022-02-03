Украина не наблюдает образование группировок вдоль границ. Об этом министр обороны заявил на брифинге, сообщает 24 канал.
Кстати У Байдена больше не будут называть вторжение России "неизбежным"
Вероятность значительной эскалации сегодня рассматривается как низкая,
– сказал Резников.
Министр отметил, после его выступления с трибуны парламента, "существенных изменений или какого-либо неожиданного факта не произошло".
Предыдущие заявления Резникова об эскалации
Министр по-прежнему утверждал, что вероятности наступательной операции России на Украину нет. Резников убежден, что в случае наступления "экономика России ляжет по всем показателям". Хотя чиновник признавал – самая большая угроза подстерегает возле восточной украинской границы.
Кроме того, по мнению политика, в случае усиленной агрессии, Кремль не сможет удержать новую оккупированную территорию. Он подчеркнул, что вооруженные силы Украины являются гарантом безопасности в Европе.
Что известно об угрозе нападения России
- 31 января в Пентагоне заявили, что продолжают фиксировать увеличение количества войск России вблизи границ Украины. Однако не знают подлинных намерений Кремля.
- В феврале СМИ обнародовали новые спутниковые снимки размещения российских войск в Беларуси, в оккупированном Крыму и западной части России. На них видны лагеря военных, а также российские "Искандеры".
- Запад предупреждает Москву о серьезных санкциях. Например, Сенат США готовит законопроект, который предусматривает превентивные антироссийские ограничения и помощь для Украины.
Может быть, интересно – Путин признался, почему не пускает Украину в НАТО | О новостях: