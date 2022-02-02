Об этом на брифинге, который состоялся в среду, 2 февраля, сообщила спикер Белого дома Джен Псаки.

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Я использовала это слово однажды. Я думаю, что другие использовали его когда-нибудь. А потом мы прекратили использовать его, потому что я думаю, что это послало сигнал, который мы не собирались посылать, вроде бы мы знаем, что Путин принял решение,
– сказала она.

К слову, заявление Джен Псаки о том, что вторжение российских войск в Украину продолжает быть "неизбежным", повлекло негативную реакцию Киева. В частности, Владимир Зеленский раскритиковал такое описание, отметив, что оно может вызвать панику и экономические потрясения.

Сообщение о "неизбежности" – некорректный перевод

Путаницу вносит английское слово imminent, которое СМИ и не только, переводят на русский как "неизбежный". Отсюда и "неизбежная угроза", "неизбежное вторжение", "неизбежная война", оказывается, так это слово представляют онлайн-переводчики.

Толковый словарь английского языка merriam-webster предлагает следующие значения imminent: Ожидаемый в ближайшее время, грядущий или часто используется для обозначения чего-то плохого, опасного, что кажется угрожающе близким.

Переводить следует как "нависший", "угрожающий", "такой, что может вот-вот произойти".

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