Об этом рассказал министр обороны Алексей Резников. По его словам, это просто невозможно.
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Резников: Харьков никто никому не отдаст
По мнению министра, это невозможно благодаря опыту, вооружению, готовности, настроению, а также сплоченности военных Украины.
Даже если бы какую-то территорию, вероятно, подчеркиваю, попытались бы оккупировать, ее просто нереально было бы удержать,
– подчеркнул Резников.
Он отметил, что Силы специальных операций отвечают за движение сопротивления, которое прописано в законодательстве. Они тщательно готовятся.
"Слабая украинская армия 2014 года, которую волонтеры одевали, вооружали, кормили и сами при этом воевали, смогла деоккупировать 2/3 оккупированных на то время территорий. Тогда освободили 200 населенных пунктов", – рассказал министр.
Также Резников упомянул заявление Владимира Зеленского о возможной оккупации Харькова. "Никто Харьков никому не отдаст. Я так понимаю, что слова президента были несколько искажены или неправильно трактованы", – предположил он.
Заявление Зеленского об оккупации Харькова: что известноВладимир Зеленский в интервью американскому изданию предположил, что Россия может начать крупномасштабную войну из Харькова. Это вызвало шквал критики, паники и возмущения среди украинцев. Впоследствии президент опроверг свои слова. Он заявил, что Харьков никогда не оккупируют.
Последние заявления Резникова: главное
- Министр обороны прокомментировал возможную агрессию против Украины из Беларуси. Он считает, что все же самая большая угроза подстерегает возле восточной украинской границы.
- Также Алексей Резников заявил, что Вооруженные силы Украины – гарант безопасности на континенте. Европа должна скоро это понять, потому что у них нет подобного опыта.
- Ранее глава Минобороны отметил, что на данный момент Украина не получила от Польши никакой военной помощи, хотя есть и польская гуманитарная поддержка.
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