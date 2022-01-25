Произошло это на его странице в инстаграме. Владимир Зеленский ответил на комментарий одного из пользователей.

Важно "Возьму автомат и пойду воевать": как жители Харькова реагируют на возможное нападение России

Мужчина написал, что Харьков не хочет быть оккупированным Россией. На это президент ответил:

И никогда не будет оккупирован! Никогда! Потому что Харьков – это наш город с нашими крутыми людьми.



Ответ Зеленского / Скриншот со страницы Владимира Зеленского в инстаграме

Что этому предшествовало

В интервью американскому изданию The Washington Post, опубликованном 21 января, Владимир Зеленский заявил, что Россия может оккупировать Харьков, и это станет началом крупномасштабной войны. Позже пресс-секретарь президента Сергей Никифоров уточнил, что его слова были "просто примером, гипотетическим сценарием".

На заявление Зеленского отреагировал мэр Харькова Игорь Терехов. Он призвал харьковчан не поддаваться паническим настроениям и выразил уверенность, что Харьков останется мирным украинским городом, который готов дать отпор агрессору.

Почему заговорили о вторжении России

О возможности полномасштабного российского вторжения в западных СМИ говорят еще с октября 2021 года. Россия активно наращивает войска у наших границ.

Президент призвал не паниковать и не скупать гречку, ведь угроза не стала больше. Он напомнил, что война с Россией продолжается уже восьмой год.

Обратите внимание! Вооруженные силы Украины готовы противостоять агрессии Кремля и защищать нашу землю. К тому же международные партнеры поддерживают суверенитет, территориальную целостность Украины и готовы вводить против России новые усиленные санкции.

Президент Зеленский призвал украинцев не паниковать: смотрите видео