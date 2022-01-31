Про це розповів міністр оборони Олексій Резніков. За його словами, це просто неможливо.
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Резніков: Харків ніхто нікому не віддасть
На думку міністра, це неможливо через досвід, озброєння, готовність, налаштованість, а також згуртованість військових України.
Навіть якби якусь територію, ймовірно, підкреслюю, спробували б окупувати, її просто нереально було б утримати,
– наголосив Резніков.
Він зазначив, що Сили спеціальних операцій відповідають за рух опору, який прописаний у законодавстві. Вони ретельно готуються.
"Слабка українська армія 2014 року, яку волонтери вдягали, озброювали, годували й самі при цьому воювали, змогла деокупувати 2/3 окупованих на той час територій. Тоді звільнили 200 населених пунктів", – розповів міністр.
Також Резніков згадав заяву Володимира Зеленського про можливу окупацію Харкова. "Ніхто Харків нікому не віддасть. Я так розумію, що слова президента були дещо перекручені або неправильно трактовані", – припустив він.
Заява Зеленського про окупацію Харкова: що відомоВолодимир Зеленський в інтерв'ю американському виданні припустив, що Росія може почати великомасштабну війну з Харкова. Це викликало шквал критики, паніки та обурення серед українців. Згодом президент спростував свої слова. Він заявив, що Харків ніколи не окупують.
Останні заяви Резнікова: головне
- Міністр оборони прокоментував можливу агресію проти України з Білорусі. Він вважає, що все ж найбільша загроза таки чатує біля східного українського кордону.
- Також Олексій Резніков заявив, що Збройні сили України є гарантом безпеки на континенті. Європа має невдовзі це зрозуміти, бо у них немає подібного досвіду.
- Раніше очільник Міноборони відзначив, що наразі Україна не отримала від Польщі жодної військової допомоги, хоч є і польська гуманітарна підтримка.
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