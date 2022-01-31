Водночас міністр оборони України Резніков заявив, що світ змінився. У Німеччині – оновлення уряду. У США – відбулися президентські вибори, країна отримала нове керівництво. Окрім того, у порядку денному – майбутні вибори у Франції.

Зауважте Польща поки не передавала Україні зброю – Резніков

Зухвала поведінка Росії, яка триває вже 8 років, викликає занепокоєння. За словами Резнікова, вперше це відбулося навесні 2021 року. Напередодні Великодня тоді опублікували перші повідомлення про скупчення російських військ.

"Цифри – ті самі, що й навесні 2021-го".

Міністр зауважив, що з погляду математичного кількісного показника цифри збігаються з тими, які є у 2022 році. Наразі мовиться про умовні 110 тисяч наземного компонента. Це – кількісний склад саме російських військових.

Тим часом якщо додати повітряну та морську компоненту, буде не більше 120 – 125 тисяч уздовж усього кордону України. Зокрема, мовиться про адміністративну межу тимчасово окупованого Криму.

За словами Резнікова, "цифри – ті самі, що й навесні 2021-го".

Росія зрозуміла, що тактика вдалася

Міністр наголосив: зухвала поведінка Росії призвела до дзвінка від Джо Байдена та зустрічі у Женеві. Країна-окупантка збагнула, що тактика вдалася. Саме тому восени Росія знову вдалася до неї.

На тлі виходу контингенту НАТО з Афганістану це привернуло увагу ЗМІ. Мовиться про The Washington Post та Politiko.

Триває робота на "внутрішнього громадянина"

Резніков зауважив, що повідомлення про скорочення кількісного складу в посольствах або виїзд родин співробітників – це робота на внутрішнього громадянина. Міністр нагадав, що у США восени відбудуться вибори у головний законодавчий орган.

Політична конкуренція вже стартувала. Демонстрація підтримки України та проактивна позиція є важливою не лише для зовнішнього світу. Це – також внутрішня політика.

Підтримка України стала внутрішньою політикою:

США;

Великої Британії;

країн Балтії.

За словами Резнікова, тримати Україну на перших шпальтах – в інтересах багатьох країн.

Міністр процитував Збіґнєва Бжезінського – радника декількох президентів Сполучених Штатів. Він сказав, що геополітика – це велика шахівниця.

Ми з вами сьогодні – декілька клітинок на тій шахівниці. Але грають у шахи не два гравці, а більше. А медіа реагують, тому що це стало трендом – вони зайшли в цю колію й не можуть з неї вийти, тому що треба, щоб споживач заходив на сторінку, клацав, дивився, читав,

– заявив Резніков.

"Росія не вирішила, чи нападати на Україну"

Резніков заявив, що очільник Кремля Володимир Путін ще не схвалив рішення стосовно нападу.

Міністр наголосив: він сподівається, що Росія таки не наважиться на ескалацію.

Наразі Кремль намагається "зайняти позицію сили для переговорів зі США та Європою".

Зауважте! Збройні сили України готові протистояти агресії Кремля та захищати нашу землю. До того ж міжнародні партнери підтримують суверенітет, територіальну цілісність України та готові вводити проти Росії нові посилені санкції.

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