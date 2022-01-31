Водночас міністр оборони України Резніков заявив, що світ змінився. У Німеччині – оновлення уряду. У США – відбулися президентські вибори, країна отримала нове керівництво. Окрім того, у порядку денному – майбутні вибори у Франції.
Зауважте Польща поки не передавала Україні зброю – Резніков
Зухвала поведінка Росії, яка триває вже 8 років, викликає занепокоєння. За словами Резнікова, вперше це відбулося навесні 2021 року. Напередодні Великодня тоді опублікували перші повідомлення про скупчення російських військ.
"Цифри – ті самі, що й навесні 2021-го".
Міністр зауважив, що з погляду математичного кількісного показника цифри збігаються з тими, які є у 2022 році. Наразі мовиться про умовні 110 тисяч наземного компонента. Це – кількісний склад саме російських військових.
Тим часом якщо додати повітряну та морську компоненту, буде не більше 120 – 125 тисяч уздовж усього кордону України. Зокрема, мовиться про адміністративну межу тимчасово окупованого Криму.
За словами Резнікова, "цифри – ті самі, що й навесні 2021-го".
Росія зрозуміла, що тактика вдалася
Міністр наголосив: зухвала поведінка Росії призвела до дзвінка від Джо Байдена та зустрічі у Женеві. Країна-окупантка збагнула, що тактика вдалася. Саме тому восени Росія знову вдалася до неї.
На тлі виходу контингенту НАТО з Афганістану це привернуло увагу ЗМІ. Мовиться про The Washington Post та Politiko.
Триває робота на "внутрішнього громадянина"
Резніков зауважив, що повідомлення про скорочення кількісного складу в посольствах або виїзд родин співробітників – це робота на внутрішнього громадянина. Міністр нагадав, що у США восени відбудуться вибори у головний законодавчий орган.
Політична конкуренція вже стартувала. Демонстрація підтримки України та проактивна позиція є важливою не лише для зовнішнього світу. Це – також внутрішня політика.
Підтримка України стала внутрішньою політикою:
- США;
- Великої Британії;
- країн Балтії.
За словами Резнікова, тримати Україну на перших шпальтах – в інтересах багатьох країн.
Міністр процитував Збіґнєва Бжезінського – радника декількох президентів Сполучених Штатів. Він сказав, що геополітика – це велика шахівниця.
Ми з вами сьогодні – декілька клітинок на тій шахівниці. Але грають у шахи не два гравці, а більше. А медіа реагують, тому що це стало трендом – вони зайшли в цю колію й не можуть з неї вийти, тому що треба, щоб споживач заходив на сторінку, клацав, дивився, читав,
– заявив Резніков.
"Росія не вирішила, чи нападати на Україну"
- Резніков заявив, що очільник Кремля Володимир Путін ще не схвалив рішення стосовно нападу.
- Міністр наголосив: він сподівається, що Росія таки не наважиться на ескалацію.
- Наразі Кремль намагається "зайняти позицію сили для переговорів зі США та Європою".
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