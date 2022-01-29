Міністр оборони висловив сподівання, що агресор все ж не наважиться на ескалацію. На його думку, Кремль намагається "зайняти позицію сили для переговорів зі США та Європою".

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Погрожуючи інтервенцією, вони також випробовують єдність союзників у Північноатлантичному альянсу та Європейському Союзі,

– сказав Олексій Резніков.

Водночас його дивує те, що деякі експерти в США говорять про загрозу бойових дій з жовтня 2021 року, не згадуючи, що війна почалася у 2014 році з окупації Криму та агресії на Донбасі.

"І що відтоді Росія продовжувала застосовувати арсенал гібридних методів із кібератаками та пропагандистськими операціями", – додав очільник українського Міністерства оборони.

Зверніть увагу! Збройні сили України готові протистояти агресії Кремля та захищати нашу землю. До того ж міжнародні партнери підтримують суверенітет, територіальну цілісність України та готові вводити проти Росії нові посилені санкції.

Україна готова дати відсіч Росії

Валерій Залужний заявив, що війна змусила українську армію змінитися. Наші Збройні сили пройшли складний шлях свого розвитку і сьогодні є однією з провідних армій світу.

Міністр оборони України заявив, що ЗСУ, а особливо Сухопутні війська, перебувають на високому рівні підготовки. Олексій Резніков не вірить у те, що Росія може піти у наступ.

Секретар РНБО Олексій Данілов зазначив, що не варто панікувати через скупчення російських військ поблизу кордонів України. Він наголосив, що ЗСУ готові дати відсіч ворогові.

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