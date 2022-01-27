Про це державний секретар Сполучених Штатів сказав у інтерв'ю виданню "Радіо Свобода" 27 січня.
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І, можливо, він (Путін – 24 канал) теж зараз не знає, тому що це було його підходом у минулому, і це визначає його підхід до вирішення проблем зараз, – він створює якнайбільше варіантів подальших дій. Вони розкидають палітру дій, а ти можеш вказати тільки частину цього спектра,
– повідомив Ентоні Блінкен.
Дипломат зазначив, що "Росія розмістила або може швидко розмістити величезну кількість військових сил, які можуть розпочати наступ проти України з півдня, сходу, півночі, і навіть заходу".
За словами держсекретаря, Кремль має безліч інших механізмів, щоб спробувати досягти заявлених цілей, включаючи гібридні методи:
- кібератаки;
- підбурювання до перевороту;
- обманні дії;
- спроби вчинити провокацію з метою виправдання.
Отже, ми насправді не знаємо, що зробить Росія. Ми не знаємо, чи вона піде на щось із того, що я перерахував. Все, що ми можемо зробити, – можемо ґрунтуватися на фактах, якими ми бачили їх історично,
– пояснив глава Держдепу.
Ентоні Блінкен нагадав, що 2008 року Росія вдерлася до Грузії, а у 2014 році окупувала Крим та частину Донбасу. Нині ж країна-агресор сконцентрувала дуже великі сили на кордоні.
"Це факти, які ми повинні враховувати. Але, як я вже сказав, що б Росія не обрала – чи то дипломатичне співробітництво, чи діалог, що ми б віддали перевагу, – чи нові акти агресії – у будь-якому разі, ми готові", – підсумував державний секретар Сполучених Штатів.
Україна готова протистояти Росії: коротко
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