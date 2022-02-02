Компания Maxar Technologies показала фотографии белорусских полигонов, на которых видны целые лагеря военных с навесами и укрытиями.

Кстати Зеленский прокомментировал снимки с дронов, которые часто распространяют иноСМИ

Россия наращивает военные мощности

В течение последних двух недель в Беларуси появились новые точки дислокации российских войск.

В компании отметили, что это свидетельствует о повышении общей боевой готовности. На полигонах наблюдают местные военные учения, включая боевую артиллерийскую стрельбу и маневрну подготовку.

Где сделали снимки

в Бахчисарае, Новоозерном, Евпатории, Ангарске в оккупированном Крыму.

на Брестском, Осиповичском и Обуз-Лесновском полигонах в Беларуси,

в русских Ельне, Погоново, Курске, Ростове-на-Дону.

Кстати," Искандеры" видны именно на снимках с Осиповичей.

Наращивание российских сил / Фото обнародовал Кристофер Миллер:

Что думает Зеленский о снимках с дронов

Президент Владимир Зеленский ранее заявил, что спутниковые снимки не позволяют оценивать наращивание войск России у украинских границ.

Он замечал, что украинские профессионалы оценивают ситуацию глубже.

Что известно о скоплении российских войск у границ

Российских войск стало больше у украинских границ еще с осени 2021 года. Украинская и американская разведки предполагают, что Москва может атаковать в феврале.

Однако украинские власти призвали не паниковать и не собирать "тревожный чемоданчик".

Запад угрожал Кремлю серьезными санкциями.

В конце января в России заявили, что якобы "военные учения" закончились. Поэтому государство-агрессор отводит часть своих сил.

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