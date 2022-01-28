Об этом Президент Украины Владимир Зеленский заявил во время брифинга для иностранных СМИ. Он подтвердил, что украинские и американские спецслужбы делятся между собой информацией.

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Однако Зеленский отметил, что характер перехвата информации может быть разным.

Если вы будете видеть только спутниковую информацию, вы можете увидеть, например, увеличение количества войск. И не можете точно оценить: это увеличение войск, это устрашение, это атака или это ротация войск,

– подчеркнул президент.

Он отметил, что украинские профессионалы оценивают ситуацию глубже.

Владимир Зеленский о снимках с дронов

"Иногда мы видим, как переодевают людей, иногда мы видим, как люди пришли и поставили палатки, чтобы показать, что несколько бригад пришли на границу, а потом видим, что в этих палатках нет жизни, то есть по-тихому вывезли людей", – подчеркнул президент.

По словам Зеленского, на данный момент продолжается психологический нарратив со стороны, например России и сепаратистов – психологический, запугивание. "Это происходит очень часто", – резюмировал он.

Брифинг Владимира Зеленского: смотрите видео