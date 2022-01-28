Про це Президент України Володимир Зеленський заявив під час брифінгу для іноземних ЗМІ. Він підтвердив, що українські та американська спецслужби діляться між собою інформацією.

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Однак Зеленський зазначив, що характер перехоплення інформації може бути різним.

Якщо ви будете бачити лише супутникову інформацію, ви можете побачити, наприклад, збільшення кількості військ. І не можете точно оцінити: це збільшення військ, це залякування, це атака або це ротація військ,

– наголосив президент.

Він зауважив, що українські професіонали оцінюють ситуацію глибше.

Володимир Зеленський про знімки з дронів

"Іноді ми бачимо, як переодягають людей, іноді ми бачимо, як люди прийшли і поставили намети, щоб показати, що кілька бригад прийшли на кордон, а потім бачимо, що в цих наметах немає життя, тобто по-тихому вивезли людей", – наголосив президент.

За словами Зеленського, наразі триває психологічний наратив з боку, наприклад, Росії та сепаратистів. Зокрема мовиться про залякування. "Це відбувається дуже часто", – резюмував він.

Брифінг Володимира Зеленського: дивіться відео