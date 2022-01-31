В то же время в Министерстве обороны США делают все возможное, чтобы делиться информацией с украинскими коллегами. Об этом в эфире Fox News 30 января сказал представитель ведомства Джон Кирби.

Читайте также В Сенате США допустили введение санкций против России еще до нападения на Украину

Они (Россия – 24 канал) продолжают наращивать силы возле границы с Украиной. Мы видим это даже в эти выходные,

– сказал он.

Однако, по его словам, Соединенным Штатам неизвестны окончательные намерения Кремля в отношении Украины. Джон Кирби также добавил, что у Путина есть "много вариантов, и он может реализовать некоторые из них".

Россия стягивает войска к границам Украины

Стягивание российских войск к границам с Украиной продолжается с октября 2021 года.

С тех пор иностранные и украинские разведчики сообщают об угрозе вторжения.

В ГУР МОУ впоследствии предупредили, что страна-агрессор может начать нападение в январе – феврале.

Обратите внимание! Вооруженные силы Украины готовы противостоять агрессии Кремля и защищать нашу землю. К тому же международные партнеры поддерживают суверенитет, территориальную целостность Украины и готовы вводить против России новые усиленные санкции.

Украина готова противостоять России: коротко

Глава Министерства обороны Алексей Резников призвал граждан нашего государства не собирать никаких "тревожных чемоданчиков". Ведь вооруженные силы Украины готовы дать отпор врагу.

Секретарь СНБО Алексей Данилов отметил, что не стоит паниковать из-за скопления российских войск вблизи границ Украины. Он подчеркнул, что ВСУ готовы дать отпор врагу.

Валерий Залужный заявил, что война заставила украинскую армию измениться. Наши Вооруженные силы прошли сложный путь своего развития и сегодня являются одной из ведущих армий мира.

К теме 6 место в Европе: Украина поднялась в рейтинге сильнейших армий мира

Это может вас заинтересовать – что в голове у Путина: смотрите видео